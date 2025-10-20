MinTrabajo realizó visita al Club el Nogal tras recibir una denuncia de un despido masivo

En la mañana del lunes 20 de octubre, funcionarios del Ministerio de Trabajo realizaron una visita al tradicional Club El Nogal de Bogotá.

La cartera de Trabajo señaló que se recibió una denuncia anónima sobre el despido masivo de más de 130 trabajadores, por lo cual se realizaron las primeras labores de vigilancia.

Por medio de su cuenta de X, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, señaló los detalles del proceso, destacando que se revisaron las condiciones y las normas laborales del Club El Nogal.

ATENCIÓN : En este momento nuestra Dirección Territorial Bogotá del Ministerio de Trabajo se encuentra en labores de Inspección, vigilancia y control al Club social el Nogal, para determinar el cumplimiento de las normas laborales, dado que recibimos denuncias anónimas… pic.twitter.com/cgqRcGTyLA — Antonio Sanguino (@AntonioSanguino) October 20, 2025

“Atención: en este momento, nuestra Dirección Territorial Bogotá del Ministerio de Trabajo se encuentra en labores de inspección, vigilancia y control al Club Social El Nogal, para determinar el cumplimiento de las normas laborales, dado que recibimos denuncias anónimas relacionadas con un posible despido masivo de más de 130 trabajadores”, señaló el ministro Antonio Sanguino.

Por otra parte, el portal Infobae compartió una comunicación de algunos de los empleados que habrían sido despedidos del club y las condiciones bajo las cuales se realizaron dichas acciones.

“Más de 100 empleados fuimos despedidos de manera injusta, sin aviso previo ni explicación clara. Entre nosotros hay personas enfermas, padres y madres cabeza de familia, y algunos compañeros que estaban a pocos años de pensionarse”, destacó el medio citado.

En la información entregada al medio se habla de presuntas presiones para la firma de los finiquitos de los contratos de trabajo, sin entregar información clara a los trabajadores.

Club el Nogal Bogota vista aerea dron edificios construccion Barrio Nogal y Rosales foto Diana Rey Melo 30 de mayo del 2019 | Foto: DIANA REY MELO

Por el momento, los voceros del Club El Nogal no han emitido un pronunciamiento sobre las visitas realizadas por los funcionarios del Ministerio de Trabajo ni sobre las denuncias planteadas por los trabajadores que habrían sido retirados de sus puestos de trabajo en los últimos días.

¿Cuál es la continuidad del proceso?

El Ministerio de Trabajo, con la información recogida en el día de hoy, deberá señalar la veracidad de las denuncias. Por medio de las investigaciones se podrá conocer si se presentan fallas en la liquidación de los contratos o si se presentan faltas en los pagos exigidos por las leyes del país en este tipo de casos.