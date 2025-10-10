El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, llegó sin aviso a las instalaciones en las que opera la empresa atunera Van Camps, en el puerto de Mamonal, Cartagena.

El funcionario se presentó con un equipo de inspectores, según dijo, para verificar las condiciones en las que labora el personal en los buques, teniendo en cuenta que se han presentado denuncias en las que los colaboradores afirmaban que no contaban con ciertos beneficios de ley, como afiliación a seguridad social, y que realizaban sus actividades con riesgos en materia de seguridad laboral. De hecho, hace apenas unas semanas se dio a conocer el incendio ocurrido en una de las embarcaciones de pesca vinculadas a la compañía: el buque Enterprise.

Trabajadores de buques de empresa que comercializa Van Camps | Foto: Ministerio de Trabajo / Video suministrado por cortesía

La visita se acaloró

La jornada, que inicialmente iba dirigida a una inspección, terminó con el cierre de tres buques revisados, según confirmó Sanguino, quien además se mostró molesto porque, al parecer, en el momento de la visita —realizada este viernes 10 de octubre— los trabajadores habrían sido retenidos en una bodega, con el presunto propósito de evitar que hablaran de lo que allí estaba ocurriendo.

El ministro confirmó que pidió a las autoridades pertinentes el inicio de una investigación para constatar si hubo retención ilegal de los trabajadores.

Aunque varios de ellos mencionaron que se encontraban en una sala recibiendo una capacitación, el ministro alegó que las versiones entregadas eran incoherentes y que, por lo tanto, además del cierre de los tres buques —medida que durará 10 días—, se adelantarán las investigaciones mencionadas. “Ya iba a traer a la policía. Nos han ocultado información, el señor de seguridad miento… Todo es muy sospechoso”, argumentó Sanguino.

Inspección a buques de la empresa atunera Van Camps en el puerto de Mamonal, Cartagena, termina con una medida drástica. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/fZqJ1DaKTO — Revista Semana (@RevistaSemana) October 10, 2025

De tiempo atrás

En las declaraciones entregadas por el ministro de Hacienda, dijo que había confirmado, a través de la inspección de cuatro buques, que son parte de la operación que hace la empresa Satech International INC, encargada de gestionar la actividad económica de Van Camps en Colombia.

“Verificamos que los trabajadores no tienen seguridad social, mucho menos protección en riesgos laborales, por lo cual, procedimos al cierre de los buques Sandra, Amanda y Nascar”, dijo el funcionario.

En diciembre de 2023, cuando la cartera de Trabajo estaba bajo la batuta de Gloria Inés Ramírez, también hubo denuncias hechas por presunta explotación laboral. En ese entonces, Van Camps desmintió dichas acusaciones a través de su cuenta de X y afirmó que “rechaza tajantemente estas afirmaciones sin fundamento”.