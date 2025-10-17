Por presunto maltrato laboral en Pereira se pronunciaron el presidente Petro, el ministro Antonio Sanguino y administradores de taller

“Este es el tradicional mundo del hidalgo. Cree que tiene sirvientes, cree que el trabajador le pertenece. Este no es un empresario, es un esclavista. Niega el derecho a la dignidad del trabajador”.

De esta manera, el presidente Gustavo Petro, se sumó al hecho viral del momento. Un video que da cuenta de los maltratos de un supuesto empleador a una persona adulta mayor, hecho que ha suscitado gran indignación nacional.

De acuerdo con versiones no confirmadas por personas que han compartido las imágenes, el empleador es de nacionalidad española, llegó ebrio al taller y humilló de la peor manera a su empleado colombiano, una persona de edad avanzada.

Para tener certeza respecto a las imágenes y el contexto real de las mismas, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, se pronunció. Y lo propio hizo el personal del taller involucrado en las imágenes, con sede en Pereira.

“A raíz de lo viral que se ha vuelto el video en el que un ciudadano español estaba agrediendo a otro trabajador aquí, en este taller, pues les cuento que ese video es viejísimo, ese video es viejo porque nosotros tomamos este taller hace dos meses y ese señor se fue de este taller. Él ya no es el administrador porque no pudo con el arriendo y se fue. Les pido que nos ayuden a rectificar porque, como les digo, ese video es viejo y nos da miedo que la gente está muy indignada”, aseguró un responsable del lugar, al manifestar su preocupación por posibles represalias contra el establecimiento o los empleados del mismo.

Entretanto, el ministro de Trabajo señaló que conoció el video el 16 de octubre pasado, y que le indignó ver las imágenes, por eso se comunicó con la dirección territorial de su cartera en Risaralda para pedir más información.

Según dijo, en la emisora Blu Radio, este 17 de octubre se realizará la inspección al taller para conocer las condiciones en las cuales trabajan las personas, así como la periodicidad del mismo.

Respecto a la nacionalidad española del responsable de la agresión, el ministro dijo que no está confirmada, pero adelantó que este viernes en la tarde tendrá información más precisa.