Los encantos de los siete municipios que son patrimonio en Antioquia

El plan de puebliar por Colombia es uno de los favoritos entre viajeros nacionales y extranjeros, siendo Antioquia uno de los destinos más atractivos para vivir esta experiencia, gracias a sus encantadoras joyas arquitectónicas, su tradición cultural y la calidez de su gente.

Las plazas decoradas y los parques de los diferentes municipios de este departamento, son considerados sitios de interés imperdibles por el viaje que ofrecen al pasado a través de sus templos, calles y construcciones emblemáticas.

El pueblo colombiano cuyas calles empedradas y estilo colonial hacen que el tiempo se detenga; una joya que sí o sí debería visitar

En medio de la amplia oferta de atractivos culturales e históricos que ofrece Antioquia, en sus 124 municipios, estos son los siete pueblos que resaltan por su declaración como Bienes de Interés Cultural de la Nación.

1. Santa Fe de Antioquia

En la subregión occidente del departamento y a solo 56.2 kilómetros de Medellín, se levanta este encantador pueblo conocido como la ‘ciudad madre de Antioquia’ porque fue la primera población fundada y llegó a ser capital del departamento.

Uno de sus sitios de interés más populares es el Puente de Occidente. Esta estructura fue construida entre 1888 y 1895, convirtiéndose en uno de los íconos de la ingeniería antioqueña, señala el portal de turismo Antioquia es Mágica.

El Puente de Occidente es uno de los atractivos del departamento de Antioquia. Foto: Universal Images Group via Getty

2. Rionegro

En el oriente antioqueño y a solo 33.3 kilómetros de Medellín, este municipio se ha consolidado uno de los municipios más dinámicos y prometedores de esta subregión del departamento. Su constante crecimiento económico, amplia oferta turística y desarrollo urbano lo convierten en un destino estratégico de la región.

Su apelativo como ‘Cuna de la Libertad’, se debe gracias a la importancia que tuvo durante la época de independencia, siendo el lugar donde se escribió La Constitución Nacional de 1963.

3. Marinilla

También en la subregión oriente de Antioquia, Marinilla es conocido por su combinación de música, religión y gastronomía. Está ubicado a solo 48 kilómetros de distancia de Medellín y entre sus principales atractivos se destaca la Casa de la Cultura José Duque Gómez.

En este lugar se resguarda la colección más variada y original de cruces, cristos y crucifijos, con 2586 piezas de 50 países.

Marinilla está ubicado a solo una hora de Bogotá. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

4. Concepción

A 63.1 kilómetros de Medellín, se encuentra este pueblo declarado como Patrimonio Cultural e Histórico de la Nación desde 1999, en reconocimiento a su belleza, su arquitectura tradicional representada en sus casas, balcones coloniales y sus calles que aún son empedradas.

5. Abejorral

Este municipio alberga uno de los centros urbanos más extensos declarados Bien de Interés Cultural del ámbito nacional. Su singular arquitectura de ladera, que fusiona la tradición española con la herencia indígena, le otorga un encanto histórico y cultural único.

A solo 73 kilómetros de Pasto: los encantos del pueblo nariñense conocido como “tierra de fe y espiritualidad”

6. Jericó

En el suroeste de Antioquia está ‘el reino del carriel’. Jericó hace parte de la Red Turística de Pueblos Patrimonio de Colombia y entre sus principales encantos sobresale su arquitectura, que conserva muchas de las características correspondientes a la época de colonización antioqueña.

Así es Jericó, Antioquia Foto: Captura de pantalla YouTube / La Bitácora de Carlos y Eli

7. Jardín

Por último, se encuentra Jardín, también conocido como ‘la ciudad de los muchos cerros’, un destino que cautiva por arquitectura colonial, sus balcones coloridos y decorados con flores, así como su amplio parque principal.