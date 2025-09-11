Andrés Eduardo Serrano Acevedo era un actor venezolano con una destacada trayectoria de más de cinco décadas, recordado por su aparición en producciones como La criada malcriada, Muñeca de trapo, Mujer perfecta y El cuerpo del deseo, entre otras.

Fue considerado como uno de los galanes de las telenovelas, también se desempeñó como director de teatro y locución y deja de luto al mundo de la televisión, tras la noticia de su muerte.

La hija del actor, Magaly Serrano, fue la encargada de realizar el anuncio a través de su perfil de Instagram con un video en el que muestra varios momentos de Eduardo y un emotivo mensaje en el que expresó su sentir.

“Este no es un adiós amor de mi vida… Este es un “nos vemos pronto mi estúpido amado, mi rey, mi vida, lo más bello que tiene la hija, mi amor. Pienso en tus 82 años y no puedo, sino agradecer tu vida. Fuiste el mejor hijo y hermano: obediente, entregado, amoroso, respetuoso. El favorito de Tata y Toto y de tus hermanos: Oma y Miguel”, escribió en la primera parte.

La mujer manifestó que se queda con los mejores momentos de su padre, recordando su mejor versión, sus valores, conversaciones, entrega, abrazos, los mensajes de buenas noches y buenos días pero, sobre todo, con su amor.

“Pudiste vivir de lo que amabas hacer y eso sí que es una bendición, y no solo vivir de eso: ser exitoso, innovador, respetado y ciertamente una leyenda, y lo fuiste porque primero fuiste: compañero, humilde, inteligente, profesional, respetuoso y visionario”, añadió, resaltando las virtudes del actor.

Asimismo, Magally mencionó a su hijo, afirmando que también es su mejor amigo, pues tendrá muy presente la relación tan hermosa y divertida que tuvieron: “Tu nieto te ama con el alma” y le agradeció por cada momento que compartieron juntos.

Al final del mensaje, expresó la falta que le haría y unas tiernas palabras que conmovieron a los fanáticos, pues anteriormente había compartido que su padre tenía cáncer de pulmón.