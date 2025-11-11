Suscribirse

Murió Jhon Freddy Martínez, actor santandereano, en trágico accidente; en video quedó registrado el fatídico instante

Jhon Freddy Martínez murió en Piedecuesta y el instante fue captado en video.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

11 de noviembre de 2025, 12:48 p. m.
Murió Jhon Freddy Martínez, reconocido actor en accidente de tránsito
Murió Jhon Freddy Martínez, reconocido actor en accidente de tránsito. | Foto: Instatagram: @jhonfactor13

La industria de la actuación nacional se encuentra de luto tras la lamentable muerte de un artista santandereano, quien perdió la vida en un trágico accidente de tránsito. El hombre murió mientras se movilizaba en su motocicleta, quedando todo registrado en un video.

De acuerdo con información local, se conoció un siniestro en Piedecuesta, donde una moto se estrelló contra una camioneta. En este incidente murió Jhon Freddy Martínez, reconocido actor que hizo parte de comerciales y producciones.

Según información de las autoridades, los hechos ocurrieron en el sector Los Troncos, el pasado sábado, 8 de noviembre, en las horas del mediodía. Imágenes de cámaras de seguridad captaron el momento, donde se ve la forma en la que ocurrió todo.

Contexto: Revelan giro en caso de Valeria Márquez y se estaría señalando a familiar por el crimen

En información que recopilan medios nacionales, todo parece indicar que Martínez hizo un cruce prohibido en el semáforo de la zona cuando estaba en rojo, y una camioneta blanca tomó paso para luego impactar. El artista salió volando y golpeó contra el pavimento, siendo socorrido por personas del lugar.

El santandereano fue llevado a la Clínica Piedecuesta para ser atendido, pero su estado era muy grave y falleció.

¿Quién era Jhon Freddy Martínez?

Jhon Freddy Martínez era reconocido en la escena actoral y teatral local por su talento y entrega a esta profesión, mostrando versatilidad en cada personaje que encarnaba. Fue asistente de producción en la cinta La Contrabanda, de Luis Tercero, y participó en espacios como Sala de espera, Índigos y Ni un paso atrás, de Canal TRO.

De igual manera, estuvo en teatro y participó en elencos de La dalia negra, Lío de pantalones y En busca de la Llorona. Brilló en cortometrajes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y el Sena, donde estudió.

Participó en comerciales y videoclips, ganándose un lugar en la industria. De hecho, colegas y amigos pidieron ayudas, días atrás, para poderle dar una despedida.

“Desde el sector Audiovisual y Cinematográfico de Santander y Bucaramanga, lamentamos la pérdida de nuestro amigo y compañero, Jhon Freddy Martínez”, se lee al inicio de una imagen.

“En estos momentos de dolor nos solidarizamos con su familia y amigos cercanos. Desde el día de hoy y hasta el próximo martes realizaremos una colecta para apoyar a su familia con sus honras fúnebres”, agregó.

Otros espacios registraron que el actor era recordado por ser soñador y valiente, luchando siempre por sus metas.

