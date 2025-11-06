Revelan giro en caso de Valeria Márquez y se estaría señalando a familiar por el crimen

Valeria Márquez, reconocida influencer mexicana, se convirtió en tema de conversación mundial tras perder la vida de manera trágica durante una transmisión en vivo en su cuenta oficial de TikTok. El hecho, que ha causado conmoción e indignación en redes sociales, se presentó en un establecimiento abierto al público, cuando un individuo, disfrazado de repartidor, ingresó inesperadamente y perpetró el ataque.

El incidente tuvo lugar en un salón de belleza de la colonia Real del Carmen, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Las imágenes, registradas el pasado 13 de mayo, comenzaron a circular rápidamente por diferentes plataformas digitales. En la red social X, especialmente, miles de usuarios reaccionaron con sorpresa y consternación al observar el video que captó el momento del crimen.

Tras meses desde que ocurrió este devastador suceso, nueva información salió a la luz y dejó en evidencia detalles que le darían un giro al caso. Un medio mexicano se encargó de registrar testimonios, demostrando que habría un tema familiar de fondo.

Aunque todo se ha manejado con discreción y bajo investigación de las autoridades, el medio TV Azteca indicó que los encargados del caso recibieron testimonios que redireccionan todo a que un familiar de la influencer habría sido el responsable del crimen como presunto autor intelectual.

Javier Ceriani afirmó que entrevistó a una persona cercana a la familia de Márquez, logrando recopilar información que sería clave para la investigación. El argentino mencionó que no revelaría la identidad de la fuente, ya que fue quien apuntó a que el tío de la famosa sería el presunto culpable.

Valeria Márquez murió en una transmisión en vivo y varias versiones sobre el caso salieron a la luz. | Foto: Instagram @v___marquez

El relato se centró en que un familiar dialogó con la tía de la creadora de contenido días después de la muerte, y salió a flote que era muy raro lo que pasaba porque ese lugar solía estar lleno y no se registraba mayor movimiento.

“Aunque parecía que estaba vacío ese día, ese salón siempre estaba lleno (...) el tío y el novio ahí trabajaban los dos y ellos siempre estaban ocupados trabajando dentro del salón de belleza”, señaló.

Es importante recalcar que no hay confirmación ni nada que vincule al tío de la famosa, por lo que todo queda en especulaciones para que las autoridades indaguen respectivamente y den con el responsable.