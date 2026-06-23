Colombia juega hoy | Estas son las ‘fan zones’ disponibles para ver el partido de la Selección Colombia del Mundial 2026, en Bogotá

La fiebre mundialista sigue creciendo con el paso de los días entre los aficionados del fútbol y Bogotá se prepara para vivir una nueva jornada de emoción con el segundo partido de la Selección Colombia en el Mundial de 2026.

La jugada de Bogotá para el Mundial 2026: un pasaporte con descuentos para quienes viven la fiesta del fútbol

Para quienes no podrán acompañar al equipo en el estadio o prefieren disfrutar del encuentro en compañía de otros hinchas, varias Fan Zones estarán habilitadas en distintos puntos de la ciudad: Parque el Tunal (con aforo de 15.000 asistentes), y Fontanar del Río (con aforo de 5.000 personas).

Estos espacios han sido diseñados para que los seguidores de la Tricolor puedan reunirse frente a pantallas gigantes y compartir la experiencia de cada jugada en un ambiente cargado de música, entretenimiento y actividades para toda la familia.

La iniciativa busca tener el mismo ambiente de los grandes eventos deportivos y ofrecer una opción diferente para vivir el campeonato.

La vigilancia tecnológica prevista para el Mundial 2026 ha abierto un debate sobre privacidad y protección de datos. Foto: Getty Images

De acuerdo con la información divulgada, las Fan Zones contarán con zonas de alimentación, áreas de entretenimiento y espacios acondicionados para que los asistentes disfruten cómodamente de la transmisión del compromiso.

Además, algunos lugares incluirán actividades previas al partido para aumentar la expectativa entre los aficionados.

Este tipo de iniciativas ha tenido bastante asistencia, y esto ha llevado a los organizadores a implementar sistemas de registro y venta de entradas.

Fan Zones en Bogotá para ver el partido de Colombia Foto: Alcaldía de Bogotá

Por esa razón, quienes estén interesados en asistir deberán verificar previamente la disponibilidad de cupos y hacer el proceso de inscripción o compra a través de los canales autorizados por cada organizador.

Una de las cosas que más llama la atención de estos escenarios es la posibilidad de vivir el partido rodeado de cientos o incluso miles de personas que comparten la misma pasión por el combinado nacional.

Los cantos, las camisetas de los colores representativos y las celebraciones suelen convertir cada transmisión en una verdadera fiesta del fútbol.

La expectativa para este segundo partido (contra República del Congo), es alta, especialmente después del interés que ha despertado la participación de la Selección en este torneo y las eliminatorias.

Muchos seguidores consideran que las Fan Zones representan una oportunidad para sentir la emoción del torneo de una manera más cercana y especial que verla desde casa.

Las autoridades y organizadores también han recordado la importancia de respetar las normas de convivencia y seguridad para garantizar una experiencia positiva para todos los asistentes.

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Se recomienda llegar con anticipación, consultar las condiciones de ingreso y seguir las indicaciones del personal encargado.

Con la ilusión intacta y el apoyo de miles de hinchas, Bogotá volverá a teñirse de amarillo, azul y rojo para acompañar a la Selección Colombia en un nuevo reto en este Mundial.