Fuerte incremento del gasto de los turistas extranjeros en Colombia; estos son los detalles

Un crecimiento del 10,8 % registró el gasto de los visitantes extranjeros en el país frente a 2024, según la actualización de la Cuenta Satélite de Turismo (CST) del Dane, con análisis de ProColombia.

Colombia recibió en 2025 un gasto de USD 13.498 millones por parte de los turistas internacionales. “Esta cifra, conocida técnicamente como ‘gasto del turismo receptor’, representa el dinero que los viajeros internacionales gastaron en Colombia en transporte, alojamiento, alimentación y otros servicios durante su estadía, y equivale al 69,8 % de todo el gasto turístico registrado en el país el año pasado. El sector también se consolidó como generador de empleo, con cerca de un millón de personas ocupadas en actividades turísticas”, señaló ProColombia.

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“Estas cifras del Dane confirman que el turismo internacional se consolida como uno de los motores más dinámicos de la economía colombiana. El crecimiento del gasto de los visitantes extranjeros, del valor agregado y, especialmente, de la generación de empleo, refleja el trabajo articulado entre el sector público y privado para posicionar a Colombia como un destino atractivo, seguro y diverso ante el mundo”, afirmó Carmen Caballero, presidenta de ProColombia.

Colombia recibió en 2025 un gasto de USD$ 13.498 millones por parte de los turistas internacionales. Foto: Getty Images / andresr

Así gastan los turistas extranjeros

Del gasto de turismo internacional, las actividades con mayor participación fueron el transporte aéreo de pasajeros (25,6 %, US$ 3.452 millones), la provisión de alimentos y bebidas (24,3 %, US$ 3.281 millones) y el alojamiento para visitantes (13,8 %, US$ 1.863 millones).

Al sumar el gasto de los turistas internacionales con el del turismo interno —es decir, el de los colombianos que viajan dentro del país, que aportó US$ 5.066 millones (30,2 %)—, el gasto turístico total del país llegó a US$ 19.342 millones en 2025.

Casi un millón de empleos generados por el turismo

El sector generó 995.709 puestos de trabajo en 2025, frente a 899.206 en 2024, un crecimiento de un 10,7 %. Las actividades de alojamiento y servicios de comida y bebidas concentraron el 59,4 % del empleo (591.841 personas), seguidas de servicios culturales, deportivos y recreativos (20,2 %, 201.590 personas) y transporte de pasajeros (11,9 %, 118.497 personas).

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Por su parte, las agencias de viajes y otros servicios de reserva registraron 37.713 personas ocupadas (3,8 % del total), con una caída de un 5,6 % frente a las 39.963 personas de 2024.

El turismo aportó US$ 9.699 millones al valor agregado de la economía colombiana en 2025, un crecimiento de un 10,6 % frente al año anterior y el mayor registro de los últimos años. Con ello, la participación del sector en el valor agregado nacional pasó a un 2,35 %, un avance de 0,05 puntos porcentuales frente a 2024.