¿Dónde queda la República Democrática del Congo, cuyo equipo enfrentará a Colombia? Estos son 5 datos clave del país

La selección de fútbol de la República Democrática del Congo enfrenta a la colombiana en la segunda jornada del Grupo K del Mundial de 2026. Este país, situado en el centro de África, ocupa una posición estratégica en la región.

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Es clave aclarar que la República Democrática del Congo y la República del Congo son naciones independientes, que están separadas por el río Congo, uno de los más importantes del continente africano, que sirve como frontera natural entre los dos países. Estos son datos interesantes sobre este país africano.

Importante centro tecnológico: La República Democrática del Congo es clave en la industria tecnológica global, pues concentra más del 70% de las reservas mundiales de cobalto y posee importantes yacimientos de coltán, dos recursos esenciales para la fabricación de microchips, baterías recargables y otros componentes electrónicos, por lo que muchos teléfonos inteligentes, computadores y vehículos eléctricos cuentan con minerales extraídos de allí.

Kinshasa es la capital de la República Democrática del Congo. Foto: Getty Images/iStockphoto

Kinshasa: Esta es la capital de este país africano. Es una metrópoli dinámica, situada a orillas del río Congo frente a Brazzaville, capital de la República del Congo. Es un centro económico, político y cultural importante, que ha estado marcado por una rápida urbanización y una mezcla de barrios modernos y tradicionales. Es una ciudad rica en una historia que se remonta a los pueblos bantúes y marcada por la influencia colonial que ofrece una perspectiva única de África Central, con una población cosmopolita y una diversidad lingüística importante.

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Religión: No existe una religión oficial. La inmensa mayoría de sus ciudadanos practican distintas modalidades de cristianismo, a pesar de que la más extendida sigue siendo la católica. Existe un auge creciente de diversos cultos evangelistas (églises du réveil) y del kimbanguismo, una corriente cristiana fundada por el denominado profeta congoleño Simon Kimbangu. También existe una minoría musulmana, principalmente en el noreste del país.

Monte Nyiragongo en RD del Congo. Foto: Getty Images

Monte Nyiragongo: En la parte oriental del país, cerca de la frontera con Ruanda, se encuentra el monte Nyiragongo, un imponente volcán activo que alcanza los 3.470 metros de altitud. Se dice que en el interior de su cráter principal se esconde una de las maravillas geológicas más impresionantes del mundo: el lago de lava permanente más grande del planeta, una masa de roca fundida que permanece en constante movimiento y ebullición. El Nyiragongo representa una amenaza constante para las poblaciones cercanas debido a su permanente salida de lava.

Hábitat del okapi. La RD del Congo alberga una de las especies más singulares del planeta: el okapi, un animal que combina rasgos que recuerdan a una jirafa y una cebra, aunque en realidad está emparentado directamente con la primera. Este mamífero, considerado uno de los más difíciles de observar en estado silvestre, habita exclusivamente en la selva de Ituri, ubicada en el norte del país. Su carácter esquivo fue tal que la ciencia occidental no tuvo conocimiento de su existencia hasta 1901.