No se calló: Iván Ramiro Córdoba lanzó claro mensaje tras la polémica ‘borrada’ de los 100 años de la FCF

No obstante, que alguno que considerase la afición importante estuviera por fuera, se sabía que iba a ser tema de conversación y daría de qué hablar a modo de críticas. Dos personalidades que marcaron la historia, como Iván Ramiro Córdoba o Néstor Lorenzo, no fueron incluidos, generando un completo caos.

“Una falta de respeto ni la h*** no poner a Pékerman (…) ponen a sobrevalorada Caicedo pero no a Pékerman. TIENEN HUEVO (…) ¿Cómo no van a poner a Iván Ramiro y a Pékerman? Una vergüenza (…) No pusieron a Pékerman en la imagen ni a Iván Ramiro Córdoba, se les nota lo resentidos”, fue uno de los comentarios más polémicos que se dieron.