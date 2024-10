¿Se olvidaron de Pékerman? Controversia por póster de la Selección Colombia celebrando sus 100 años de historia

“Una falta de respeto ni la h*** no poner a Pékerman (...) ponen a sobrevalorada Caicedo pero no a Pékerman. TIENEN HUEVO (...) ¿Cómo no van a poner a Iván Ramiro y a Pékerman? Una vergüenza (...) No pusieron a Pékerman en la imagen ni a Iván Ramiro Córdoba, se les nota lo resentidos”, fueron algunos de los comentarios a la publicación realizada por la FCF.