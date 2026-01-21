Política

Sorpresiva reunión entre Gustavo Petro y “representantes” de la oposición venezolana levantó ampolla en redes: esta es la razón

El encuentro se realizó en la Casa de Nariño.

Redacción Semana
21 de enero de 2026, 3:23 p. m.
Presidente Gustavo Petro e integrantes de la oposición de Venezuela
Presidente Gustavo Petro e integrantes de la oposición de Venezuela Foto: Presidencia

No pasó desapercibida para los usuarios de las redes sociales una inesperada reunión que sostuvo el presidente de la República, Gustavo Petro, con supuestos representantes de la oposición venezolana.

El encuentro, que fue retratado por el mandatario colombiano en su cuenta personal de X, se registró el martes 20 de enero en la Casa de Nariño, desatando una ola de comentarios en las redes sociales.

Régimen de Venezuela anuncia revolcón electoral que podría cambiar el mapa político del país, tras presión de EE. UU.

En el mensaje que publicó el mandatario colombiano, señaló que se reunió con varios integrantes de la oposición del vecino país: “Encuentro con representantes de la Fracción Parlamentaria de la Oposición Democrática de la Asamblea Nacional de Venezuela (Alianza Democrática): diputados Timoteo Zambrano (Cambiemos), Juan Carlos Alvarado (COPEI) y Luis Augusto Romero (AP)”.

“Reafirmar el compromiso con la integración latinoamericana y la paz. El diálogo constructivo y la diplomacia puesta al servicio de estos propósitos”, recalcó el jefe de Estado.

Sin embargo, a través de las redes sociales se conocieron varios mensajes que criticaron ese encuentro: “Con todo respeto, presidente Gustavo Petro, esos no son opositores de nada. Son los ‘alacranes’, simulan ser opositores”.

“Timoteo Zambrano es casi un vocero de los hermanos Rodríguez y mantiene una relación muy cercana con José Luis Rodríguez Zapatero. Los otros controlan partidos políticos intervenidos por el Tribunal Supremo, que les otorgó el manejo de esas colectividades y desplazó a sus autoridades legítimas”, señala el mensaje.

Y expresó: “En Venezuela, no hay oposición libre hace años, a diferencia de la que usted pudo ejercer, con problemas y amenazas, sí, acá en Colombia”.

Otros comentarios señalaron: “Después de más de 20 años de dictadura, hoy sí se vienen a acordar de la democracia. ¿Cuántas elecciones no pasaron en las que Maduro y Chávez se robaron la voluntad popular y ustedes callaban? No sea hipócrita, presidente Gustavo Petro”.

Y le pasaron una fuerte factura al presidente por esa reunión: “Todos los que le acompañan en esa foto son alacranes: ‘opositores’ de papel que colaboraron o validaron la dictadura de Nicolás Maduro. ¡Usted siempre del lado incorrecto de la historia!”.

Denuncian ante la Comisión de Acusación a Petro por contrato de $10.000 millones para su defensa tras polémica inclusión en la lista Clinton

Esa inesperada reunión entre el presidente colombiano, Gustavo Petro, y los supuestos representantes de la oposición de Venezuela se dio previa al cara a cara que tendrá el próximo 3 de febrero con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

