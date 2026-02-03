Las ministerios del Gobierno de Gustavo Petro pasaron la mañana de este martes, 3 de febrero, posteando mensajes de apoyo al jefe de Estado por su reunión con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

Los despachos del poder Ejecutivo publicaron una fotografía del escudo de Colombia, acompañado de un fondo con mariposas amarillas, y todos estos con un mismo mensaje que se replicó en las cuentas oficiales de X del Gobierno nacional.

Reunión Petro-Trump, martes 3 de febrero: “La inteligencia estadounidense sabe quién es Gustavo Petro”, Abelardo de la Espriella

“Unidos como nación, promovemos diálogos de alto nivel que protegen la soberanía y reafirman la dignidad y grandeza de Colombia”, se lee en la publicación.

Cada uno de los despachos apuntó que acompaña al presidente Petro durante su agenda de trabajo en Washington, en el marco de la visita oficial a la Casa Blanca que realiza como jefe de Estado.

El mensaje fue posteado en las cuentas del Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, la Cancillería, la Vicepresidencia y otros despachos del poder Ejecutivo.