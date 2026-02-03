Confidenciales

La ‘tuiteratón’ de los ministerios del Gobierno de Gustavo Petro por la reunión con Donald Trump

En las cuentas de X del gabinete ministerial se lee el mismo mensaje sobre el encuentro que se llevará a cabo en la Casa Blanca.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
3 de febrero de 2026, 1:53 p. m.
Los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro sostendrán un encuentro en la Casa Blanca este martes 3 de febrero.
Los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro sostendrán un encuentro en la Casa Blanca este martes 3 de febrero. Foto: AP, Presidencia, Adobe

Las ministerios del Gobierno de Gustavo Petro pasaron la mañana de este martes, 3 de febrero, posteando mensajes de apoyo al jefe de Estado por su reunión con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

Los despachos del poder Ejecutivo publicaron una fotografía del escudo de Colombia, acompañado de un fondo con mariposas amarillas, y todos estos con un mismo mensaje que se replicó en las cuentas oficiales de X del Gobierno nacional.

Reunión Petro-Trump, martes 3 de febrero: “La inteligencia estadounidense sabe quién es Gustavo Petro”, Abelardo de la Espriella

“Unidos como nación, promovemos diálogos de alto nivel que protegen la soberanía y reafirman la dignidad y grandeza de Colombia”, se lee en la publicación.

Cada uno de los despachos apuntó que acompaña al presidente Petro durante su agenda de trabajo en Washington, en el marco de la visita oficial a la Casa Blanca que realiza como jefe de Estado.

Confidenciales

Comisión de Acusación abrió investigación contra la magistrada Cristina Lombana tras tutela de Armando Benedetti

Confidenciales

En el día del encuentro Petro-Trump, Uribe envía un mensaje sobre Iván Cepeda: “Creador con Castro y Chávez de la impunidad total”

Confidenciales

Enrique Peñalosa se electrocutó cuando intentó tomarse una foto con dos seguidoras: gritó del dolor

Confidenciales

Cambio Radical se va de frente contra Gustavo Petro por criticar a la Corte Constitucional: “No todo vale para gobernar”

Confidenciales

“Tanta habladera de paja, tanta fanfarronería”: la respuesta de Sergio Fajardo a la invitación de De la Espriella a debatir de cara a las presidenciales

Confidenciales

Roy Barreras pidió apoyo a Gustavo Petro en su reunión con Donald Trump: “No podemos dejar solo la voz de los envenenadores”

Confidenciales

Entregan el histórico polideportivo en Río Frío, Huila: esto se sabe

Mundo

Empresarios alertan al Senado de EE. UU. por “deterioro” en Colombia antes de la reunión Petro-Trump

Política

Gustavo Bolívar vaticinó cómo le irá a Petro en su reunión con Donald Trump: “Contrario a lo que muchos creen”

Política

Gustavo Petro tuvo roce con Álvaro Uribe a pocas horas de su cita con Donald Trump: “El M-19 no es enemigo suyo”

El mensaje fue posteado en las cuentas del Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, la Cancillería, la Vicepresidencia y otros despachos del poder Ejecutivo.

Más de Confidenciales

Presidente Gustavo Petro, Presidente Donald Trump

La ‘tuiteratón’ de los ministerios del Gobierno de Gustavo Petro por la reunión con Donald Trump

Armando Benedetti y Cristina Lombana.

Comisión de Acusación abrió investigación contra la magistrada Cristina Lombana tras tutela de Armando Benedetti

Álvaro Uribe e Iván Cepeda

En el día del encuentro Petro-Trump, Uribe envía un mensaje sobre Iván Cepeda: “Creador con Castro y Chávez de la impunidad total”

Este es el momento en el que el exalcalde se electrocutó.

Enrique Peñalosa se electrocutó cuando intentó tomarse una foto con dos seguidoras: gritó del dolor

John Edgar Pérez Rojas, representante a la Cámara.

Cambio Radical se va de frente contra Gustavo Petro por criticar a la Corte Constitucional: “No todo vale para gobernar”

Sergio Fajardo y Abelardo de la Espriella.

“Tanta habladera de paja, tanta fanfarronería”: la respuesta de Sergio Fajardo a la invitación de De la Espriella a debatir de cara a las presidenciales

El Debate entrevista de Yesid Lancheros al precandidato presidencial Roy Barreras.

Roy Barreras pidió apoyo a Gustavo Petro en su reunión con Donald Trump: “No podemos dejar solo la voz de los envenenadores”

Polideportivo en Rivera, Huila.

Entregan el histórico polideportivo en Río Frío, Huila: esto se sabe

Laura Sarabia y el Rey Carlos III.

Embajadora Laura Sarabia presentará cartas credenciales ante el rey Carlos III del Reino Unido

Juan Carlos Florián

Juan Carlos Florián aterriza en el Consulado de Colombia en Bélgica

Noticias Destacadas