Gustavo Petro tuvo roce con Álvaro Uribe a pocas horas de su cita con Donald Trump: “El M-19 no es enemigo suyo”

En los últimos días, el presidente de la República, Gustavo Petro, y el exmandatario Álvaro Uribe se han enfrascado en varios roces, especialmente por las políticas públicas del actual gobierno.

Sin embargo, este martes 3 de febrero y a pocas horas de que el mandatario colombiano cumpla su cita con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, protagonizó un nuevo choque con Uribe.

El primero en lanzar una advertencia fue el jefe del Centro Democrático, quien por medio de su cuenta personal de X manifestó: “En esta infamia político-judicial contra mí, aparece otra compulsa de copias de un magistrado Pinilla Cogollo, quien fue miembro del M-19 y enemigo público mío. Llegan a la justicia para utilizarla políticamente contra sus adversarios”.

Mensaje que llamó la atención de Petro, que le respondió Uribe desde Washington: “El M-19 no es enemigo suyo, usted como senador hizo la paz con el M-19 y permitió el proceso de paz que se refleja en la Constitución de 1991. Alguna gente del M-19 lo apoyó en sus gobiernos”.

El presidente Gustavo Petro publicó un mensaje en X en respuesta a Álvaro Uribe. Foto: Colprensa/Presidencia

“Yo personalmente le solicité ayudar a hacer un pacto social con el empresariado para una jornada laboral y un salario digno, y que ayudara a hacer una reforma agraria de verdad. Aún mantengo la oferta”.

También, Uribe ha lanzado otros dardos: “El desespero por elegir a Iván Cepeda con déficit y endeudamiento insostenibles ha llevado al Gobierno a endeudarse otros 11 mil millones de dólares, con 6 mil millones con tasa de interés de ‘gota a gota’, 13,5 %”.

“Estos dólares, más el derroche burocrático al debe, más el dinero de las remesas que vienen del extranjero, más el 80 % de la producción mundial de coca, han bajado el dólar a niveles que afectan seriamente a sectores exportadores intensivos en mano de obra. El floricultor y el call center no pueden subir el precio porque están limitados por la competencia internacional. A lo anterior deben sumarse los impuestos. Se ha creado una situación económica de pánico que paraliza cualquier nueva inversión”, expresó en un pasado mensaje.

Por último, sobre la reunión que sostendrá el presidente Gustavo Petro con el mandatario de Estados Unidos Donald Trump, se espera que se logre superar las diferencias y se conjure la crisis diplomática entre Colombia y EE. UU.