Gustavo Petro definió quién tendrá funciones presidenciales durante su viaje a EE. UU., mientras se reúne con Donald Trump

Se conocieron detalles del Decreto 0084, que firmó el presidente de la República, Gustavo Petro, en el cual hizo una designación especial mientras avanza con su viaje a Washington, Estados Unidos.

De acuerdo con el documento, Petro designó con funciones presidenciales a su ministro de Hacienda, Germán Ávila. Según el decreto, el jefe de Estado viajó a Estados Unidos el domingo 1 de febrero y se devolverá a Colombia el 5 del mismo mes.

“Que el presidente de la República se trasladará el día 1 de febrero de 2026 a la ciudad de Washington D. C., Estados Unidos de América, en donde llevará a cabo diferentes actividades, entre ellas: una reunión bilateral con el señor Donald J. Trump, presidente de los Estados Unidos de América, reunión con congresistas de ese país y participar como jefe de Estado en una sesión protocolaria en la Organización de Estados Americanos (OEA)”, se desprende en uno de los apartes del documento.

Y agrega el decreto firmado por Petro: “Que el regreso a Colombia será el 5 de febrero de 2026. Que de conformidad con el artículo 196 de la Constitución Política, ‘Cuando el presidente de la República se traslade a territorio extranjero en ejercicio de su cargo, el ministro a quien corresponda, según el orden de precedencia legal, ejercerá bajo su propia responsabilidad las funciones constitucionales que el presidente le delegue, tanto aquellas que le son propias como las que ejerce en su calidad de jefe de gobierno’”.

Decreto presidente Gustavo Petro antes de su viaje a EE. UU. Foto: Decreto presidente Gustavo Petro viaje a EE.UU.

“‘El ministro delegatario pertenecerá al mismo partido o movimiento político del presidente’. Que mediante certificación de fecha 15 de enero de 2025, suscrita por la Secretaría General del Movimiento Político Colombia Humana, se informó que GERMÁN ÁVILA PLAZAS funge como militante de nuestro movimiento”, subraya el documento.

Y concluye: “Que de conformidad con las disposiciones constitucionales y con la precedencia establecida en la ley, el ministro de Hacienda y Crédito Público, doctor Germán Ávila Plazas, está habilitado para ejercer las funciones constitucionales y legales como ministro delegatario”.

El cara a cara entre Petro y Trump, el cual se llevará a cabo el martes 3 de febrero, se realizará en la Casa Blanca, en medio de fuertes tensiones e intercambio de mensajes entre ambos funcionarios, que han dejado en una profunda crisis la relación diplomática de Colombia y Estados Unidos.

“En el marco de esta agenda, el jefe de Estado sostendrá el 3 de febrero una reunión institucional en la Casa Blanca con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como parte de un espacio de interlocución orientado a exponer las prioridades de Colombia y las líneas generales de trabajo bilateral, en asuntos de interés común para ambos países”, afirmó la Casa de Nariño, por medio de un comunicado.