Cumbre Petro-Trump: ¿efecto colateral? Expectativa por la tensión entre Colombia y Ecuador y el impacto comercial

Este martes 3 de febrero, a las 11 de la mañana, los ojos del país y la región estarán puestos en la Casa Blanca con el encuentro que protagonizarán los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro. La cita se da tras niveles de tensión entre los dos mandatarios que, recientemente, han tenido puntos altos luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Embajador de Colombia en EE. UU., Daniel García-Peña, habla del encuentro entre Trump y Petro: “Uno no sabe qué pueda pasar”

De hecho, poco después de esta operación, Trump anticipó que “le suena bien” una operación militar en Colombia. “Colombia está gobernada por un hombre enfermo, que le gusta hacer cocaína y venderla a Estados Unidos, pero no va a seguir por mucho más tiempo, déjenme decirles”, dijo el presidente de Estados Unidos.

Luego, una llamada entre los dos jefes de Estado desescaló la tensión, tras el compromiso de una reunión posteriormente. Tan fue así que el mismo Trump manifestó: “Fue un gran honor hablar con Petro, quien llamó para explicar algunos temas como el de las drogas y otros desencuentros que hemos tenido. Aprecio su llamada. Espero reunirme con él en un futuro próximo. Marco Rubio, el secretario de Estado, y la Cancillería colombiana están arreglando el encuentro. La reunión se llevará a cabo en la Casa Blanca, en Washington (EE. UU.)”.

Se acerca la reunión de Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca, tras históricos niveles de tensión. Foto: Montaje El País / Andrea Moreno

La reunión se fijó para este martes 3 de febrero y las declaraciones bajaron de tono. Sin embargo, a pocos días del encuentro, Petro volvió a arremeter contra Estados Unidos: pidió que devolvieran a Maduro a Venezuela y que fuera juzgado en ese país.

Hasta el momento, Estados Unidos no ha respondido la nueva andanada de Petro y la expectativa es total sobre cómo se llevará a cabo la reunión y qué frentes se discutirán. No hay que olvidar que Estados Unidos ha tomado decisiones muy fuertes contra Colombia y su presidente: el país fue descertificado en su lucha contra el narcotráfico, y a Petro, no solo le retiraron la visa, sino que fue incluido –junto con su esposa, Verónica Alcocer; su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti- en la Lista Ofac, más conocida como la Lista Clinton, que acarrea bloqueos económicos y financieros a las personas.

Tensión con Ecuador y expectativa con Venezuela: el doble frente comercial de Colombia

Para la cumbre entre Petro y Trump en la Casa Blanca, sin duda, uno de los temas clave será la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico.

Precisamente, unos días antes de este encuentro, Ecuador anunció medidas contra Colombia argumentando una presunta falta de acción de las autoridades colombianas en materia de seguridad en la frontera compartida.

En ese momento, el Gobierno del presidente Daniel Noboa anunció la imposición, a partir del 1 de febrero, de un arancel del 30 % a las importaciones colombianas que ingresan al país vecino. A ello, respondió Colombia también con aranceles por el mismo porcentaje a las importaciones ecuatorianas, a lo que sumó la suspensión de la venta de energía eléctrica, que ha sido clave para enfrentar las dificultades en el suministro en Ecuador.

Colombia suministra cerca del 8 % de la demanda de energía de Ecuador, según Anif. Foto: Getty Images

Según Anif, el componente energético es el más sensible del conflicto, dado que Colombia abastece cerca del 8 % de la demanda eléctrica ecuatoriana. En respuesta, Ecuador aumentó 900 % la tarifa de transporte de crudo colombiano por su oleoducto.

“La relación bilateral es históricamente integrada, con flujos estables y encadenamientos productivos en manufacturas, químicos y energía. Entre enero y noviembre de 2025, Colombia registró un superávit comercial de 920,7 millones de dólares FOB frente a Ecuador”, agrega el análisis de este centro de pensamiento.

En medio de esta escalada, hubo un encuentro de varios presidentes de la región en Panamá. Allí, entre los mandatarios que intervinieron lo hicieron Petro y Noboa, pero no hubo un acercamiento para superar este impasse, y solo se registró una reunión de cancilleres.

En ese escenario, cobra importancia la cumbre entre Trump y Petro. ¿Por qué? Ecuador anunció un acuerdo con Estados Unidos para mejorar la seguridad en la frontera norte y, a juicio de algunos, como Oliva Díazgranados, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Ecuatoriana, muy posiblemente, será uno de los temas que se toque en la reunión entre los mandatarios de Estados Unidos y Colombia este martes.

“Yo pensaría que en la reunión que tenga el presidente Petro con el presidente Trump, uno de los temas que se van a abordar es el de control fronterizo. Máxime, que hay un acuerdo ya firmado entre Ecuador y Estados Unidos para mejorar ese control. Es uno de los temas”, argumenta Díazgranados.

Aunque no se menciona a Colombia, es claro que el tema de las fronteras –tanto con Ecuador como con Venezuela- será fundamental para mejorar la política de seguridad y el control al narcotráfico en la región, una de las prioridades de la Casa Blanca.

Varios escenarios se desprenden de esta evolución. Por una parte, que como resultado del encuentro Petro-Trump se abra la posibilidad para una reunión entre los mandatarios de Colombia y Ecuador para fijar estrategias y una hoja de ruta en el marco de la seguridad fronteriza, y se enfríe la tensión arancelaria.

Para Oliva Díazgranados, presidenta de la Cámara Colombo Ecuatoriana, en la reunión del presidente Petro con el presidente Trump, uno de los temas que se van a abordar es el de control fronterizo. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Por otra, como advierte Luis Carlos Vélez en una reciente columna en SEMANA, el anuncio de medidas comerciales de Ecuador contra Colombia, alegando falta de colaboración en la lucha contra las drogas, tiene el aspecto de una presión coordinada con Estados Unidos.

“Desde el año pasado, el presidente Daniel Noboa ha sostenido reuniones de alto nivel con representantes de Washington y, pocos días después de que se anunciaran sanciones previstas contra Colombia, Ecuador recibió la visita de Joseph Humire, un funcionario estadounidense cercano a los temas de seguridad hemisférica. No es trivial: Washington ha sido explícito en su decisión de apoyar a los aliados activos en la lucha contra las drogas y castigar, con presión política y económica, a quienes no cooperen. Esa lógica puede traducirse en ayuda para Ecuador y en costos para Colombia”.

A horas de la cumbre Petro-Trump, las expectativas siguen en aumento por lo que representará no solo para la relación entre Colombia y Estados Unidos, sino también de cara a lo que significará para la lucha contra el narcotráfico en la región. Esto podría determinar cómo avanza la tensión comercial entre Colombia y Ecuador. La región atenta.