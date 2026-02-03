Día clave para Colombia en Washington: ¿qué pasará luego de cumbre Petro-Trump?

Las cartas ya están jugadas. Y no desde ahora, sino desde hace varias semanas atrás. La reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump en Washington no es un punto de partida, sino el cierre de una negociación que comenzó lejos de las cámaras.

De reunión con Donald Trump a discurso en la OEA: así será la semana de Gustavo Petro en Washington

Antes del saludo protocolario y de la foto oficial, el verdadero pulso se dio en una cadena de encuentros técnicos y políticos en los que Estados Unidos dejó claro qué espera de Colombia frente a temas clave sobre migración y lucha contra las drogas.

Para la analista en relaciones internacionales Sandra Borda, las decisiones recientes del Gobierno colombiano no son casuales ni aisladas. La extradición de alias Pipe Tuluá, la reanudación de los vuelos de deportados y el regreso del glifosato en aspersión terrestre responden a una lógica clara.

El mandatario colombiano llegó a la capital norteamericana donde sostendrá un encuentro con Donald Trump. Foto: X/@infopresidencia

“Todo esto está destinado a alinearse con la agenda y los términos de referencia que Estados Unidos está promoviendo en la región”, explica. Y añade un dato clave: “Ese giro ocurrió justo antes de la visita presidencial”.

El escenario que se abre tras la reunión es, ante todo, de ajuste estratégico. Borda advierte que Petro llega a Washington después de aprender que el costo de la confrontación abierta con Estados Unidos ha aumentado.

Gustavo Petro se reúne con Donald Trump en la Casa Blanca: todo lo que hay que saber de la cita este martes tres de febrero

“Este es un momento que creo que el presidente Petro lo aprendió con golpes muy duros, que asumir una actitud de resistencia vocal, altisonante y explícita frente a Estados Unidos es hoy un riesgo muy grande”, sostiene Borda.

Regalo enviado al presidente Donald Trump. Foto: Adobe, AP

La intervención militar en Venezuela, según la experta, alteró el equilibrio de fuerzas y elevó el valor de la amenaza estadounidense. Lo que antes podía ser retórica política, ahora tiene consecuencias concretas.

En ese contexto, el encuentro entre Petro y Trump tiene menos de negociación y más de ratificación. “Los presidentes no se sientan a negociar detalles; eso ya se discutió en las visitas previas del ministro de Defensa y en los contactos con agencias como la DEA”, afirma Borda. La reunión, en ese sentido, es simbólica y podría confirmar un movimiento gradual de Colombia hacia las expectativas de Washington.

Gustavo Petro llega a Washington D. C. Foto: Presidencia de Colombia

Sin embargo, ese acercamiento tiene límites. Para Estados Unidos, Colombia difícilmente volverá a ser la “punta de lanza” regional mientras gobierne la izquierda.

“Trump prefiere maniobrar con gobiernos ideológicamente cercanos”, señala Borda. Lo que busca Washington es extraer concesiones concretas, no redefinir alianzas estratégicas profundas. De ahí que el resultado más probable sea un acuerdo pragmático en los temas que interesan a Estados Unidos, sin un reposicionamiento geopolítico de Colombia en América Latina.

El giro de Petro en política antidrogas es quizás el indicador más revelador. Históricamente crítico del prohibicionismo, el presidente ha defendido la regulación y la necesidad de un enfoque distinto.

Se acerca la reunión de Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca. Foto: Montaje El País / Andrea Moreno

Hoy, según Borda, se observa un desplazamiento significativo. “Estamos viendo a un Petro que se acerca poco a poco a esa versión hiperprohibicionista que propone la administración Trump”. Ese movimiento no es ideológico, sino táctico.

La forma misma de la reunión refuerza esa lectura. El hecho de que se haya planteado como un encuentro a puerta cerrada, sin exposición mediática, sugiere que ambas partes quisieron minimizar riesgos. “Son conscientes de lo volátil que puede ser la reunión y prefieren que la mayor parte pase en privado”, afirma la analista. La diplomacia, en este caso, no busca anuncios espectaculares, sino evitar rupturas.

Donald Trump. (AP Foto/Allison Robbert) Foto: AP

Pero el impacto más delicado no está en la política exterior, sino en la interna. Para Borda, Petro enfrenta un doble cálculo electoral. Por un lado, no puede romper con Estados Unidos sin pagar un costo internacional y más después de lo ocurrido en caracas el 3 de enero de este año.

Por otro lado, tampoco podría acercarse demasiado a Estados Unidos sin exponerse a críticas ideológicas. Sin embargo, la experta asegura que ese no es un riesgo y que, de hecho, pierde relevancia si se tiene en cuenta que “las bases le pasan todo a Petro; son incondicionales porque saben que hay sapos que hay que tragarse si se quieren quedar en el poder”.

Gustavo Petro y Donald Trump han hablado directamente, por primera vez. Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (Captura de pantalla)

El verdadero beneficio político del acercamiento, entonces, no estaría en su electorado duro, sino en sectores de izquierda moderada y votantes indecisos. “Si Petro logra mostrar una política exterior menos errática, podría reducir la desconfianza de quienes dudan de su manejo internacional. Eso le puede ganar algún rédito a Iván Cepeda”, resume Borda.

Así las cosas, el escenario final es ambiguo y frágil. Colombia no regresa al papel de aliado privilegiado de Washington, pero tampoco profundiza su distanciamiento. Petro no abandona su discurso crítico, pero ajusta su práctica. Y Trump no convierte a Colombia en socio estratégico, pero sí en un actor funcional a sus prioridades.

La confrontación entre los mandatarios de Estados Unidos y Colombia ha abierto una grieta visible en la geopolítica latinoamericana, donde los alineamientos ideológicos vuelven a perfilar el mapa regional. Fotos: Colprensa y AFP / Fotomontaje El País. Foto: Fotos: Colprensa y AFP / Fotomontaje El País.

En ese equilibrio inestable, la reunión en Washington no cierra una etapa, sino más bien podría inaugurar una relación más pragmática, menos tensa y, sobre todo, más calculada. Como advierte Borda, con dos líderes impredecibles, “cualquier cosa puede reactivar una conversación que eche para atrás todo lo avanzado”. En la política bilateral, el margen de error nunca fue tan pequeño.