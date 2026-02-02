Política

Gustavo Petro se reunió con un grupo de abogados en Washington previo a su cita con Trump: ¿busca salir de la lista Clinton?

El presidente reveló detalles del encuentro en sus redes sociales.

Redacción Semana
2 de febrero de 2026, 10:06 p. m.
El presidente Gustavo Petro se reunió con un grupo de abogados en Washington.
El presidente Gustavo Petro se reunió con un grupo de abogados en Washington. Foto: Presidencia

Un encuentro que sostuvo el presidente de la República, Gustavo Petro, en medio de la visita que está adelantando en Washington, llamó la atención de los usuarios de X.

La reunión fue este lunes 2 de febrero, en donde Petro estuvo por varios minutos con un grupo de abogados, en donde también hizo presencia Daniel Kovalik, quien defiende los intereses del presidente, en el caso puntal de su ingreso a la lista Clinton.

Alto funcionario destapó que Donald Trump dio las primeras órdenes a “su gente” para la reunión con Gustavo Petro

Castigo que impartió en contra del jefe de Estado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Vinculación que también hizo a la primera dama, Verónica Alcocer, uno de sus hijos, Nicolás Petro y al ministro del Interior, Armando Benedetti.

Daniel Kovalik, abogado de Colombia
Daniel Kovalik, abogado de Gustavo Petro. Foto: AFP

El mandatario colombiano, a través de su cuenta personal de X, reveló detalles de la reunión con el grupo de abogados: “Tenemos un problema, los colombianos que eran de origen ladino, no dije andino, que es diferente, siguieron la escuela de Santander, que hablaba de leyes pero iba a asesinar a Bolívar”.

“Ahora se enredaron, como siempre, querían hacer daño a quienes políticamente descendemos de Bolívar, y se enredaron en sus propias piolas, como Santander ante la espada que Manuelita blandió y que guardo en mi corazón y en la casa de Nariño”, recalcó Petro.

Y avanzó en el mensaje: “Ahora harán perder dinero gratuitamente, porque el pueblo está escogiendo el camino de Bolívar. Ojalá no escoja el camino ladíno de las masacres y la injusticia”.

“Aquí les presento abogados universales al servicio de Colombia. Unos estadounidenses puros, otra ucraniana, otro británico de Gibraltar con sangre de los que amamos “Brucia la Terra””, insistió el jefe de Estado en medio de su visita a Washington.

Por último expresó: “Tuvimos unas horas en las que yo rompí la planificación. Pero resultó buenísima hablando del mundo y de la estrategia de defensa de Colombia, el corazón del mundo. Les presentó el grupo Amadeus”.

Gustavo Petro tuvo inesperada visita antes de reunirse con Donald Trump: el encuentro impactó en las redes sociales

Cabe reseñar que en Colombia estalló una profunda polémica, ya que se conoció que la defensa de Petro salió a la luz de un contrato con dineros públicos por $10.000 millones.

Noticias Destacadas