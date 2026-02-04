Confidenciales

Revelan curioso momento que se vivió en la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump: “Me pareció increíble”

Una de las personas que estuvo presente en el encuentro contó un instante que sorprendió a quienes estaban allí con los dos mandatarios.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Confidenciales
4 de febrero de 2026, 2:20 p. m.
Reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump.
Reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump. Foto: La Casa Blanca

Se siguen conociendo nuevos detalles de lo que pasó en la reunión entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca.

El embajador Daniel García-Peña habló con la emisora Blu Radio y reveló un momento que sorprendió en el encuentro y que tiene que ver con el senador Bernie Moreno, quien ha sido muy crítico de la gestión del jefe de Estado colombiano.

El funcionario explicó que el congresista no tuvo ningún papel relevante en el cara a cara y casi no habló, pero en un instante tuvo que responderle algo al magnate. “Fue un momento curioso”, dijo.

“El presidente Petro estaba hablando de los colombianos en Estados Unidos y dijo en un momento que la mayoría de los que viven allí quieren regresar a Colombia. (…) Entonces Bernie Moreno levantó la mano y dijo: ‘No, pero yo sí me quiero quedar aquí’”, contó.

Confidenciales

Lucy Cruz de Quiñones se convierte en la primera mujer en ser presidenta de la Academia Colombiana de Jurisprudencia

Confidenciales

“No solo rompió topes, sino que lo hizo con plata de delincuentes”: Paloma Valencia arremete contra Petro tras reveladores audios de Pipe Tuluá

Confidenciales

Agencia Nacional de Tierras denuncia cobros ilegales en 25 departamentos del país: alerta sobre suplantación de funcionarios

Confidenciales

Gustavo Petro sorprendió a Donald Trump con un jaguar como regalo; esta es la foto

Confidenciales

“I like you”: Gustavo Petro cuenta lo que le dijo Donald Trump y se compromete a “aprender inglés”

Confidenciales

Gustavo Petro le contó a Julio Sánchez Cristo lo que le dijo Trump sobre la operación contra Maduro: “Me preguntó si me había asustado”

Confidenciales

“Make Americas Great Again”: el detalle en la gorra que Donald Trump le regaló a Gustavo Petro y a la delegación colombiana

Política

Del amor a la distancia: Roy Barreras y su exesposa, Gloria Arizabaleta, tienen profundas diferencias; ella negó vínculos políticos y habló de “independencia”

Mundo

Congresista estadounidense reaccionó a encuentro entre Trump y Petro y habló sobre elecciones en Colombia: “Vamos a tener una solución”

Política

Explosivas declaraciones de Pipe Tuluá contra la campaña de Petro en 2022 llevará a la Comisión de Acusación de la Cámara a abrir investigación contra el presidente

En ese momento, según el relato, el magnate interrumpió y comentó: “Trump dijo: ‘Ah, ¿usted es colombiano?’. Y Moreno dijo: ‘Sí, sí, yo nací en Colombia’. O sea, Trump no sabía que él era colombiano y dijo que pensó que él era italiano”.

“No sé si se trata de comedia, desconocimiento de Trump o la actitud de Moreno, pero a mí me sorprendió y me pareció increíble”, añadió.

Más de Confidenciales

Lucy Cruz de Quiñones, nueva presidenta de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.

Lucy Cruz de Quiñones se convierte en la primera mujer en ser presidenta de la Academia Colombiana de Jurisprudencia

Gustavo Petro y Donald Trump.

Revelan curioso momento que se vivió en la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump: “Me pareció increíble”

Paloma Valencia vinculó estas denuncias con la política de “paz total” impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

“No solo rompió topes, sino que lo hizo con plata de delincuentes”: Paloma Valencia arremete contra Petro tras reveladores audios de Pipe Tuluá

La denuncia la está haciendo la propia entidad del Estado.

Agencia Nacional de Tierras denuncia cobros ilegales en 25 departamentos del país: alerta sobre suplantación de funcionarios

Gustavo Petro, Donald Trump

Gustavo Petro sorprendió a Donald Trump con un jaguar como regalo; esta es la foto

El presidente, Gustavo Petro, al momento de recibir en Washington la tradicional gorra de Donald Trump, su homólogo estadounidense, el 3 de febrero de 2026

“I like you”: Gustavo Petro cuenta lo que le dijo Donald Trump y se compromete a “aprender inglés”

Gustavo Petro Donald Trump Nicolás Maduro caturado

Gustavo Petro le contó a Julio Sánchez Cristo lo que le dijo Trump sobre la operación contra Maduro: “Me preguntó si me había asustado”

Gustavo Petro en su salida de la Casa Blanca

“Make Americas Great Again”: el detalle en la gorra que Donald Trump le regaló a Gustavo Petro y a la delegación colombiana

Policías participaron de una riña entre ellos mismos en el occidente de Bogotá.

Video: Policía Metropolitana de Bogotá rechaza el comportamiento de uniformados que se golpearon en plena vía pública

El representante a la Cámara, Alejandro García, se sumó a la campaña del candidato presidencial, Sergio Fajardo.

Sergio Fajardo anunció adhesión de congresista de la Alianza Verde y envió mensaje al partido: “Nunca me dejaron entrar”

Noticias Destacadas