Revelan curioso momento que se vivió en la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump: “Me pareció increíble”

Se siguen conociendo nuevos detalles de lo que pasó en la reunión entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca.

El embajador Daniel García-Peña habló con la emisora Blu Radio y reveló un momento que sorprendió en el encuentro y que tiene que ver con el senador Bernie Moreno, quien ha sido muy crítico de la gestión del jefe de Estado colombiano.

El funcionario explicó que el congresista no tuvo ningún papel relevante en el cara a cara y casi no habló, pero en un instante tuvo que responderle algo al magnate. “Fue un momento curioso”, dijo.

“El presidente Petro estaba hablando de los colombianos en Estados Unidos y dijo en un momento que la mayoría de los que viven allí quieren regresar a Colombia. (…) Entonces Bernie Moreno levantó la mano y dijo: ‘No, pero yo sí me quiero quedar aquí’”, contó.

En ese momento, según el relato, el magnate interrumpió y comentó: “Trump dijo: ‘Ah, ¿usted es colombiano?’. Y Moreno dijo: ‘Sí, sí, yo nací en Colombia’. O sea, Trump no sabía que él era colombiano y dijo que pensó que él era italiano”.

“No sé si se trata de comedia, desconocimiento de Trump o la actitud de Moreno, pero a mí me sorprendió y me pareció increíble”, añadió.