Mundo

Congresista estadounidense reaccionó a encuentro entre Trump y Petro y habló sobre elecciones en Colombia: “Vamos a tener una solución”

Carlos Giménez, miembro de la Cámara de Representantes de EE. UU., se refirió a la reunión entre mandatarios en la Casa Blanca.

Redacción Mundo
4 de febrero de 2026, 1:07 p. m.
Gustavo Petro, Carlos Giménez y Donald Trump.
Gustavo Petro, Carlos Giménez y Donald Trump. Foto: Getty Images Y AFP

Tras un encuentro histórico en Washington, el congresista estadounidense Carlos Giménez se refirió a la reunión que sostuvieron Gustavo Petro y Donald Trump en un encuentro de dos horas en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

“Lo hago porque yo creo en la democracia y también en la libertad, es lamentable que tenemos a un presidente como Petro, pero espero que en las próximas elecciones vamos a tener una solución sobre eso y ustedes van a escoger a alguien que sea un presidente que todos los colombianos puedan estar orgullosos de él o de ella”, dijo.

“Tenemos que mandar un mensaje a la administración del presidente Petro, que aquí no vamos a tolerar, los Estados Unidos no va a tolerar ningún tipo de amenaza sobre los candidatos colombianos que están postulados para la Presidencia de Colombia; es lamentable que ya perdimos a uno y he escuchado que hay amenazas contra otros”, manifestó Giménez.

Carlos Giménez, congreissta norteamericano
Carlos Giménez, congresista norteamericano. Foto: Foto: suministrada

“Es por eso que estoy tan en contra del presidente Petro, porque esas son las tácticas que utiliza esta gente para destruir la democracia y tenemos que proteger la democracia”, añadió Giménez.

El congresista también hizo énfasis en la seguridad dentro del territorio colombiano de cara a los comicios.

“Colombia tiene una tradición tan larga y bonita de ser una democracia y amigo de los Estados Unidos, espero que otra vez vamos a unirnos más cerca con un nuevo presidente que entienda que la seguridad de Colombia es la seguridad de Estados Unidos”, aseguró el congresista.

Giménez ha sido muy vocal en sus críticas al presidente colombiano Gustavo Petro, especialmente desde sectores conservadores y alineados con el gobierno de Trump.

Congresista Carlos Giménez
Congresista Carlos Giménez. Foto: Anadolu via AFP

El congresista ha calificado repetidamente a Petro con términos muy duros en redes sociales y declaraciones públicas, llegando a llamarlo “patético antisemita” y acusándolo de “colaborar con narcoterroristas”, además de afirmar que “no representa los valores del pueblo colombiano”.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que se llevó “muy bien” con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, durante el primer encuentro cara a cara.

Gustavo Petro y Donald Trump: cinco frases de la histórica cita en la Casa Blanca. “Me gustan los gringos francos”

“Nos llevamos muy bien. Él y yo no éramos exactamente los mejores amigos, pero no me sentí insultado porque nunca lo había conocido. No lo conocía en absoluto, y nos llevamos muy bien”, compartió Trump en la Casa Blanca, horas después de que concluyera la reunión.

Señaló que ambos países están “trabajando” en la cooperación contra el narcotráfico y también en levantar las sanciones estadounidenses que el mandatario republicano había impuesto al país sudamericano.

Visita Gustavo Petro Donald Trump 3 febrero
Visita de Gustavo Petro a Donald Trump, 3 febrero de 2026. Foto: Presidencia

Por su parte, Petro explicó a la prensa que hay “confusión en torno a la realidad, por ejemplo, el narcotráfico, líneas diferentes sobre cómo ver el problema. Nos agarramos de eso, qué nos junta y qué nos separa. ¿Qué nos junta? La libertad. Lo que nos junta es la libertad, y ahí empezó la conversación”.

“Volví a repetir lo mismo: hay que ir sobre los capos (...). La primera línea del narcotráfico no es la que te imaginas: vive en Dubái, en Miami, en Madrid. Le pasé los nombres al presidente Trump. Están fuera de Colombia y hay que ir a por ellos”, enfatizó.

Noticias Destacadas