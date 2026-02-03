Gustavo Petro se reunirá con el senador Rand Paul: así será su tercer día en Washington

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunirá con el senador republicano Rand Paul, quien habría ayudado a que se concretaran la llamada y el posterior encuentro entre ambos mandatarios este lunes 3 de febrero en la Casa Blanca.

El embajador Daniel García-Peña había señalado que el papel del senador Paul fue clave para que se produjera la esperada llamada previa al apretón de manos en el Salón Oval.

“Fue una cosa realmente sorprendente, algunos dirán que milagrosa; en ningún momento hubo reclamos”, aseguró el embajador a La FM hace algunas semanas.

Donald Trump, Rand Paul, Gustavo Petro Foto: Getty Images

“Esto ha sido un trabajo de varios meses. Tengo que agradecer a un equipo maravilloso en la embajada, pero fue clave el papel del senador Rand Paul, republicano que representa a Kentucky”, dijo.

En su tercer día en Washington, el presidente sostendrá el encuentro con el senador a las 10:45 a. m. y, posteriormente, tendrá reuniones privadas a las 11:15 a. m. y a la 1:00 p. m.

¿Quién es Rand Paul, el senador republicano que fue clave en la llamada entre Petro y Trump?

Se espera que, tras las reuniones privadas, el mandatario colombiano sostenga un encuentro bilateral con Albert R. Ramdin, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA). Esta reunión se llevará a cabo a la 1:30 p. m.

En horas de la tarde, a las 3:00 p. m., habrá una intervención en una sesión protocolaria como jefe de Estado ante la Organización de Estados Americanos, que será transmitida por las plataformas digitales de la Presidencia.

El presidente Gustavo Petro al momento de recibir en Washington la tradicional gorra de Donald Trump, su homólogo estadounidense, el 3 de febrero de 2026 Foto: Juan Diego Cano - Presidencia de Colombia

A las 4:00 p. m., el presidente Gustavo Petro hará un saludo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y, a las 6:45 p. m. y 7:00 p. m., sostendrá dos reuniones privadas más.

Se espera que el mandatario deje Estados Unidos entre el jueves 5 de febrero y el viernes 6.

Por otro lado, el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo colombiano acordaron más temprano pasar página tras meses de insultos y amenazas, y explorar “caminos comunes” en la lucha contra el narcotráfico.

Donald Trump habló por primera vez de su reunión con Gustavo Petro en la Casa Blanca: “Me pareció fantástico”

Petro reveló que le pidió a Trump que actuara como mediador entre Colombia y Ecuador, países envueltos en una guerra arancelaria, y aseguró que el presidente republicano aceptó la propuesta.

“Nos llevamos muy bien. Él y yo no éramos exactamente los mejores amigos, pero no me sentí insultado porque nunca lo había conocido”, dijo Trump en la Casa Blanca, horas después de que concluyera la reunión.

Gustavo Petro y Donald Trump. Foto: La Casa Blanca

Ambos países ya están “trabajando” en la cooperación contra el narcotráfico, la principal preocupación del inquilino de la Casa Blanca.

“La impresión que tengo es positiva”, explicó, por su parte, Petro ante la prensa en la Embajada colombiana.