Según el testimonio difundido desde Washington, Gustavo Petro aprovechó la reunión con Donald Trump para mencionar a Simón Bolívar y George Washington, mostrar un video sobre un atentado en Cúcuta y recordar el ataque que Trump sufrió en Pensilvania durante su campaña.

De acuerdo con un trino publicado por el periodista Juan Camilo Merlano, corresponsal en Washington, el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, compartió algunas anécdotas sobre el inicio del encuentro.

“En la Casa Blanca, el presidente Trump le leyó la cartilla a Petro, sin ambigüedades”

Bolívar y Washington: una referencia histórica inesperada

De acuerdo con esa versión, Trump habría recibido a Petro con una frase cordial: “Gustavo, me alegro de verte”, lo que habría marcado un ambiente amistoso desde el comienzo de la conversación.

Merlano también relató que Petro se encontraba esperando al mandatario estadounidense dentro de la Casa Blanca, mientras observaba las fotografías históricas exhibidas en el lugar.

Uno de los momentos más curiosos del encuentro, según el relato citado por el periodista, ocurrió cuando ambos mandatarios se encontraban frente a una fotografía de George Washington.

En ese contexto, Petro habría comentado que para él esa imagen era especialmente importante por la relación histórica que, a su juicio, puede trazarse entre Washington y Simón Bolívar, en una referencia simbólica sobre los procesos independentistas en América.

De acuerdo con el embajador, Petro buscó introducir esa dimensión histórica como parte de una conversación más amplia sobre los vínculos entre Estados Unidos y América Latina.

“Gustavo, good to see you” fue la primera frase que @POTUS le dijo al PDTE Petro, cuenta embajador García-Peña. El PDTE Petro habló de Bolívar y Washington, y le mostró un video a Trump del atentado que sufrió en Cúcuta, recordando que Trump sufrió un atentado en Pensilvania. pic.twitter.com/zGJbfu38QH — Juan Camilo Merlano (@JuanCMerlano) February 4, 2026

El recuerdo de atentados y un giro personal en el diálogo

Otro de los elementos mencionados en el trino difundido por Merlano es que, según lo narrado por García-Peña, Petro le mostró a Trump un video relacionado con un atentado que habría sufrido en Cúcuta.

En ese mismo intercambio, Petro habría recordado que Trump también fue víctima de un atentado durante un evento de campaña en Pensilvania en 2024, un hecho ampliamente documentado por medios internacionales y que marcó uno de los episodios más impactantes de la política estadounidense reciente.

El tema funcionó como un punto personal dentro del encuentro, en el que ambos mandatarios compartieron referencias a experiencias de violencia política.

Gustavo Bolívar reaccionó a reunión entre Petro y Trump y contó quiénes salieron perdiendo: “No fue una foto arrodillado”

Más allá de los temas de agenda, el relato sugiere que la reunión entre Petro y Trump incluyó momentos poco comunes en encuentros diplomáticos, donde historia y experiencias personales se entrelazaron.

La mención de Bolívar y Washington, junto al recuerdo de atentados, dejó un episodio curioso y simbólico que, de acuerdo con el embajador y citado por el periodista Juan Camilo Merlano, reflejó un puente humano en medio de una relación diplomática marcada por desafíos y tensiones.