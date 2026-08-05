Tras revelaciones de SEMANA, Fiscalía abre investigación sobre la “danza de los millones” que enreda a Verónica Alcocer

La última portada de SEMANA reveló un escándalo al interior de la Casa de Nariño y terminó enredando a la primera dama, Verónica Alcocer. Se trata de unos audios donde se escucha a Eva Ferrer, amiga de Alcocer, hablando de contratación y dinero en efectivo. La denuncia se convirtió ahora en una investigación en la Fiscalía.

SEMANA revela explosivos audios que comprometen gravemente a Verónica Alcocer y a su círculo de amigos catalanes en presuntos hechos de corrupción: “Mafia, banda de criminales”

Las revelaciones advierten cómo la actual esposa del presidente Gustavo Petro y sus amigos catalanes utilizan su cercanía con el primer mandatario para convertir su relación en un millonario negocio. Los audios son de la colombo española Eva Ferrer Galcerán, mientras hace graves señalamientos contra Alcocer y su círculo más cercano.

Los audios revelados por SEMANA son escandalosos y advierten de una “banda criminal” que incluye testaferros y recursos públicos que terminaron embolatados en hechos de corrupción; cómo eran transportados en bolsas y cajas, y todo aparentemente para mantener el estilo de vida de la primera dama.

Eva Ferrer estuvo muy cerca de Verónica Alcocer en la campaña presidencial de Gustavo Petro y fue nacionalizada en tiempo récord como colombiana. Tuvo algunas diferencias con la primera dama, pero antes ocupó cargos en el Gobierno que afianzaron su relación, la cuál que terminó fracturada. Los audios son prueba de ello.

En los audios, la entonces amiga de Verónica Alcocer advierte cómo le entregaban millones de euros a la esposa de Gustavo Petro y, además, insiste en que fue testigo de varios hechos: de cómo el dinero en efectivo circulaba al interior de la campaña, y en el Gobierno, los recursos públicos.

“A Verónica le dieron 2 millones de euros en campaña (unos 7.100 millones de pesos a precio de hoy), Manel se los dio. Es que yo lo sé”, advierten los audios e incluyen un reclamo de Ferrer en el que asegura: “Y el dinero les gusta pa’ ellos”, dijo la amiga de Alcocer.

“El modo de vivir de la señora. (...) El gasto de la señora es de 50.000 euros mensuales”, dice Eva Ferrer de Verónica Alcocer. Foto: Fotomontaje SEMANA

Con la apertura de investigación en la Fiscalía, se espera que arranquen las diligencias de declaración, principalmente de Eva Ferrer, como la protagonista de los audios, y de Verónica Alcocer, al ser la más nombrada en las grabaciones. De esta forma, determinar su posible responsabilidad en varios delitos.