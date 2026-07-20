Uribe hizo llamativa publicación en medio de puja con Abelardo De La Espriella por presidencia del Senado: “Colmena democrática”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez lanzó un llamativo mensaje este lunes, 20 de julio, aprovechando que se cumple un nuevo año de la Independencia de Colombia, todo en medio de la puja que hay con el presidente electo Abelardo De La Espriella por las mesas directivas del Congreso.

A través de su cuenta de X, el exjefe de Estado publicó una imagen con un rediseño del logo del Centro Democrático, en lugar de su imagen con la mano en el corazón, se ve una abeja con un gran corazón en la mitad.

“Cuando el tigre ruja contra el Centro Democrático, nos tenemos que defender, abejitas laboriosas”: Álvaro Uribe sobre Abelardo De La Espriella en puja por mesas directivas en el Congreso

“Colmena democrática. Mano firme, corazón grande”, se lee.

Uribe acompañó esto diciendo: “Feliz día de la patria”.

La publicación fue tomada como un mensaje hacia el presidente electo Abelardo De La Espriella por la controversia que hay sobre las presidencias del Senado y Cámara.

La publicación se suma a lo que Uribe dijo hace algunos días sobre la defensa que ejercerá su partido si alguien busca atacarlos.

"Cuando el tigre ruja contra el Centro Democrático, nos tenemos que defender, abejitas laboriosas“, mencionó.

Por ahora, resta esperar para conocer quién será el próximo presidente del Senado y cómo terminará esta batalla política.