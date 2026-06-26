La incertidumbre continúa para la familia de la colombiana Natalia Fernández Díazgranados, de 34 años, quien permanece desaparecida tras el colapso del edificio La Mar Suites, en Tucacas, estado Falcón, Venezuela, luego de los movimientos sísmicos registrados en ese país. Mientras las autoridades venezolanas avanzan en las labores de búsqueda y rescate, sus seres queridos mantienen la esperanza de encontrarla con vida.

El gobernador del estado Falcón, Víctor Clark, confirmó este jueves que los organismos de emergencia recuperaron los cuerpos sin vida de dos personas entre los escombros del edificio y que los equipos de rescate continúan trabajando para localizar a otras 15 personas que permanecen desaparecidas, entre ellas la ciudadana colombiana Natalia Fernández Díazgranados.

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Clark también informó que, como consecuencia del colapso, 35 personas han recibido atención médica en el hospital Lino Arévalo de Tucacas. De ellas, 22 permanecen hospitalizadas y dos continúan en estado crítico.

El despliegue incluye maquinaria pesada para la remoción de escombros. Foto: AP Photo/Ariana Cubillos

Las labores de remoción de escombros comenzaron durante la tarde del jueves y, según el balance entregado por las autoridades, además de los dos fallecidos, dos personas fueron rescatadas con vida. Sin embargo, aún hay varias personas atrapadas bajo la estructura colapsada.

La periodista venezolana Marthy Barbera informó este viernes, a las 9:50 de la mañana, a través de su cuenta de Instagram, que los trabajos de rescate seguían adelante sin interrupción. Según su reporte, fue rescatado Alejandro Ure, de 28 años y oriundo de Valencia, quien falleció poco después de ingresar al hospital. Asimismo, confirmó la recuperación del cuerpo de Ángel Cardona, de 40 años, quien realizaba labores de reparación dentro del edificio cuando ocurrió el derrumbe.

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La colombiana Natalia Fernández Díazgranados se encuentra atrapada entre los escombros en el hotel La Mar en Tucupas en el estado Falcón, afectado por los terremotos en Venezuela. Foto: Alicia Peñaranda

Mientras avanzan las operaciones, la familia de Natalia sigue pendiente de cualquier información que permita alimentar la esperanza.

Alicia Peñaranda, prima de la colombiana, reveló a SEMANA que en la zona del desastre los rescatistas y voluntarios han reportado señales que mantienen vivas las expectativas de quienes esperan noticias de sus seres queridos. “Se escuchan ruidos cuando dicen su nombre”, aseguró.

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En entrevista con SEMANA, Peñaranda explicó que Natalia se encontraba en el primer piso del edificio cuando ocurrió el colapso. “Ella tiene 34 años, es samaria, es ingeniera mecánica, vive en España hace un tiempo, está casada con un venezolano y fueron de vacaciones a Venezuela. Ya terminaban sus vacaciones y regresaban ese mismo día a España”, relató.

Según explicó, Natalia estaba sola dentro del apartamento cuando la estructura colapsó. Su esposo, Miguel, y su hija Irene, de aproximadamente 12 años, ya se encontraban fuera del inmueble y lograron sobrevivir. La menor sufrió lesiones y debió ser sometida a una intervención médica.

La preocupación de la familia es aún mayor debido a la condición médica de la colombiana. Alicia Peñaranda explicó a SEMANA que Natalia recibió un trasplante de riñón hace aproximadamente un año, gracias a una donación realizada por su hermana, por lo que requiere medicamentos permanentes y controles médicos especializados. “Ella es una paciente trasplantada de riñón hace un año. Tiene una condición de salud delicada”, afirmó.

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Aunque hasta el momento no ha sido posible establecer contacto con Natalia, la familia sostiene que existe certeza de que permanecía dentro del edificio al momento del derrumbe. “Se sabe el punto donde estaba, pero los grupos rescatistas no son suficientes porque es una zona alejada. Lo que estamos pidiendo es una ayuda masiva de rescatistas profesionales que refuercen esa búsqueda”, manifestó Peñaranda.

La Cancillería colombiana, según confirmó la familia, ya tiene documentado el caso y mantiene seguimiento de la situación junto con las autoridades venezolanas. Entretanto, los familiares permanecen divididos entre Santa Marta, Bogotá y España, siguiendo minuto a minuto las actualizaciones provenientes de Tucacas.

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Alicia también hizo un llamado para que las labores de rescate no disminuyan con el paso de las horas. “Hay tragedias que se pueden ir solucionando con los días, pero esta no. Toda la fuerza que los Estados y los organismos internacionales puedan dar tiene que ser hoy, porque las personas que siguen debajo de los escombros necesitan ser rescatadas cuanto antes”, expresó.

La familia incluso ha manifestado su intención de desplazarse hasta Venezuela para colaborar directamente en la remoción de escombros si fuera necesario. “Nosotros queremos ir a ayudar. No podemos quedarnos aquí esperando noticias con los brazos cruzados mientras allá los ciudadanos están moviendo escombros”, concluyó Peñaranda.

A la fecha, las operaciones de búsqueda y rescate continuaban en el edificio La Mar Suites. Las autoridades venezolanas no han informado sobre la localización de Natalia Fernández Díazgranados, mientras familiares y organismos de socorro mantienen la esperanza de encontrar sobrevivientes entre los restos de la estructura colapsada.