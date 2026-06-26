La tragedia que vive Venezuela tras los devastadores terremotos del pasado 24 de junio sigue dejando historias que conmueven al país y al mundo. Mientras los organismos de socorro continúan removiendo escombros y buscando sobrevivientes en las zonas más afectadas, el futbolista venezolano Héctor Bello confirmó una de las pérdidas más dolorosas que ha dejado la emergencia: la muerte de su esposa, Andrea, quien falleció al proteger con su cuerpo a la hija de ambos durante el colapso de una estructura en el estado de La Guaira.

Los dos fuertes movimientos telúricos, de magnitudes 7.2 y 7.5, se registraron con apenas un minuto de diferencia y provocaron una de las mayores catástrofes naturales de la historia reciente del país.

Edificios residenciales, hospitales, vías y otras infraestructuras colapsaron, especialmente en Caracas, La Guaira y otros estados del norte venezolano, donde continúan las labores de rescate en medio de constantes réplicas.

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Un hombre camina entre los escombros de un edificio que colapsó tras los terremotos registrados en La Guaira, Venezuela, el jueves 25 de junio de 2026. Foto: Foto: AP / Pedro Mattey

De acuerdo con el balance que manejan las autoridades venezolanas hasta el 26 de junio, la emergencia deja 589 personas fallecidas, miles de heridos y numerosas personas desaparecidas, mientras centenares de familias permanecen en albergues temporales tras perder sus viviendas.

En medio de esa tragedia nacional, la historia de Héctor Bello se convirtió en uno de los relatos más conmovedores. El futbolista, integrante del Marítimo de La Guaira, confirmó a través de sus redes sociales el fallecimiento de Andrea, su compañera de vida y madre de su hija Alana, de apenas dos años.

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La trágica noticia estuvo acompañada por un mensaje cargado de dolor que rápidamente se viralizó entre aficionados, colegas y usuarios de redes sociales. “Tu mami nos dejó… ¿Cómo le digo yo eso a mi hija? ¿Cómo le explico que perdiste la vida para salvar la de ella?”, escribió el jugador en una de sus publicaciones, en las que compartió varias fotografías familiares.

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Andrea falleció protegiendo a su hija Alana, de dos años, quien sobrevivió a los terremotos. Foto: Instagram @hectorbello_02

Andrea habría quedado atrapada cuando la estructura donde se encontraba colapsó debido a la fuerza del terremoto. En medio del derrumbe, utilizó su propio cuerpo para proteger a la pequeña Alana, un acto que terminó salvándole la vida a la niña. Los equipos de rescate lograron sacar con vida a la menor, mientras que el cuerpo de su madre fue localizado luego entre los escombros.

La pequeña sobrevivió casi ilesa gracias al sacrificio de su madre. Esta historia ha conmovido profundamente a Venezuela en medio del duelo nacional que atraviesa el país.

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Horas después de confirmar la noticia, Héctor Bello publicó otro mensaje en el que agradeció las innumerables muestras de solidaridad recibidas desde distintos rincones del mundo del fútbol y de la sociedad venezolana.

El deportista reconoció que atraviesa el momento más difícil de su vida y describió el profundo impacto emocional que le dejó la tragedia. En el mensaje se lee: “Hijaaaa, mami, necesito que sea fuerte, solo espérame un poco más. Necesito que seas tú la que sane mi corazón, que lo tengo en pedazos; no vas a ver a tu papito fuerte como siempre o sonriente, pero prometo sanarme y hacerte la niña más feliz del mundo. Ahora somos tú y yo, y tu mamita, que nos cuidará desde el cielo”.

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La tragedia de la familia Bello refleja el drama que viven cientos de hogares venezolanos. Desde el momento del desastre, miles de personas permanecen buscando noticias de familiares desaparecidos, mientras hospitales trabajan al límite de su capacidad.

La magnitud de la emergencia ha movilizado una importante respuesta humanitaria. Equipos especializados en búsqueda y rescate procedentes de varios países se han sumado a las labores junto con bomberos, militares, Protección Civil y voluntarios venezolanos.

En paralelo, organismos internacionales y gobiernos extranjeros han enviado medicamentos, plantas potabilizadoras, alimentos, carpas, hospitales de campaña, maquinaria pesada y toneladas de ayuda humanitaria para atender a las comunidades más afectadas.