Diosdado Cabello hizo importante anuncio sobre La Guaira: “Atendemos las consecuencias de los sismos”

El gobierno de Venezuela oficializó la restricción absoluta del acceso terrestre hacia el estado La Guaira a partir de las 8 de la noche de este viernes 26 de junio de 2026.

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La medida busca reorganizar el flujo de personas en las zonas afectadas por los terremotos del pasado miércoles y optimizar las labores de emergencia. El anuncio fue realizado por las autoridades del área de política y seguridad ciudadana desde el puesto de mando unificado.

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Razones humanitarias y sanitarias de la restricción vial

El vicepresidente sectorial de política, seguridad ciudadana y paz, Diosdado Cabello, declaró:

“A toda Venezuela, especialmente a los habitantes del estado de La Guaira, les informo que atendemos las consecuencias de los sismos del 24 de junio”.

Asimismo, Cabelló detalló que “implementamos esta medida atendiendo sugerencias de los mismos residentes para priorizar el rescate oportuno de las personas en riesgo que siguen atrapadas y abordar factores sanitarios”.

Los equipos de rescate buscan entre los escombros de un edificio derrumbado dos días después de que los terremotos azotaran Caracas, Venezuela, el viernes 26 de junio de 2026. (AP Foto/Pedro Mattey) Foto: AP Photo/Pedro Mattey

La acumulación de personas civiles y vehículos particulares sin tareas asignadas ha generado congestión vial que obstaculiza el tránsito de las ambulancias y los equipos de socorro. Las autoridades indicaron que el retraso en la movilidad incrementa los riesgos de no supervivencia de los ciudadanos lesionados que son trasladados hacia los centros médicos.

De igual forma, el plan preventivo busca evitar focos de afectación a la salud pública por la presencia de cuerpos bajo las estructuras colapsadas.

Protocolo obligatorio de registro en El Poliedro de Caracas

Para coordinar el ingreso de personal autorizado, las instituciones gubernamentales habilitaron un punto de control y empadronamiento en la capital del país.

Un hombre camina entre los escombros de un edificio que colapsó tras los terremotos registrados en La Guaira, Venezuela, el jueves 25 de junio de 2026. Foto: Foto: AP / Pedro Mattey

El vicepresidente sectorial detalló que los ciudadanos que requieran ingresar a La Guaira por motivos de asistencia deben dirigirse obligatoriamente a las instalaciones del Poliedro de Caracas. En este centro se verificará la función de cada usuario y se gestionará un censo formal de los colaboradores autorizados.

Cabello añadió: “Tienen que ir allá a registrarse. Los ciudadanos que se movilicen en motocicletas recibirán un chaleco de identificación específico para su circulación. Las autoridades estarán tomando las decisiones a lo largo de la ruta para evitar que personas que no tienen ninguna tarea asignada ingresen a la jurisdicción de La Guaira”.

Los controles operativos estarán distribuidos de manera fija e intermitente en los principales ejes viales de conexión regional.

Coordinación de los cuerpos de seguridad y llamado a los medios

Las fuerzas de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) coordinan el despliegue de los funcionarios encargados de aplicar las restricciones en las autopistas.

#EnVideo| Vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, informó que queda restringido el acceso al estado La Guaira y se establecen protocolos para acceder. pic.twitter.com/kX2e4GGSrL — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) June 27, 2026

El personal militar y policial desviará a los conductores que intenten aproximarse al departamento afectado sin portar la documentación expedida en el centro de registro masivo. Los coordinadores del puesto de mando solicitaron la cooperación de la comunidad para mantener el orden logístico.

La vicepresidencia sectorial extendió una solicitud formal a las empresas de comunicación nacionales y regionales para difundir de manera masiva los horarios y condiciones del cierre de vías.

La divulgación temprana tiene como finalidad evitar desplazamientos innecesarios que terminen en los retenes de control perimetral. Las autoridades enfatizaron que el ingreso solo se restablecerá de forma programada según las necesidades de las brigadas de rescate.