Terremoto en Venezuela: Macuto, la ciudad donde muchas familias fallecieron cuando vacacionaban en pleno puente festivo

Macuto, uno de los puntos más importantes del turismo venezolano en La Guaira, se vio fuertemente afectado por el doblete sísmico que sacudió al país el miércoles 24 de junio. Tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5, el lugar elegido por miles para tomar un descanso y desconectar en este puente festivo se convirtió en el escenario de una verdadera pesadilla.

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La población, de poco más de 25.000 habitantes, basa su economía casi en su totalidad en el turismo que se lleva a cabo dentro del país. Por esa razón, una fecha de puente festivo y de vacaciones de mitad de año representaba un pico de turistas, quienes se vieron sorprendidos por el fuerte movimiento telúrico sucedido en horas de la tarde del 24 de junio.

Las imágenes de la población son desgarradoras. Usuarios en redes han compartido avistamientos de drones del lugar que hasta hace tres días era una insignia del descanso y la diversión, y hoy quedó envuelto en escombros y polvo. Múltiples hoteles, restaurantes y resorts quedaron destruidos en segundos debido a los fuertes movimientos telúricos.

Como este, centenares de edificaciones cayeron en Macuto. Foto: Captura de video compartido a SEMANA

Salen a la luz diversas historias de personas que piden ayuda y claman por eficiencia de los cuerpos de búsqueda y rescate para tener de vuelta a sus seres queridos. Estas son algunas que se han podido conocer a través de redes sociales:

Un hombre y su perro

Un adulto de lento caminar se dirige hacia un paradero desconocido junto con su perro y una colchoneta. Quienes vieron el video solicitaron encontrar al hombre para llevarlo hacia un refugio.

Menor de 12 años entre escombros

Uno de los jóvenes atrapados encontró ayuda y pudo ser socorrido, al igual que su hermano mayor; sin embargo, se desconoce si sus padres tuvieron el mismo destino.

Equipo de béisbol

Según informó un periodista venezolano a través de su cuenta de X, en uno de los hoteles más recientes de Macuto, el Eduards, se hospedaba la familia de un equipo de béisbol. El edificio, a pesar de tener solo una década de construido, quedó completamente destrozado por el impacto del doble sismo. Su edificación hoy es un recuerdo fotográfico.

Delcy Rodríguez estuvo presente en el municipio anunciando el apoyo a los pobladores y dando un parte de tranquilidad sobre la ayuda venidera por parte de los organismos nacionales e internacionales. “Personas fueron tapeadas por estructuras y edificios que colapsaron. Extendemos nuestra solidaridad y esperamos encontrar la mayor cantidad de personas con vida”, señaló en un video por la red social X.

Mientras tanto, la cifra de fallecidos y heridos sigue creciendo. En la más reciente actualización, el conteo se acerca a los 1.000 muertos.