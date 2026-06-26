Caso Natalia Fernández: rescatistas inician excavaciones para dar con su paradero

Los organismos de socorro completaron dos jornadas de operaciones para localizar a Natalia Fernández Díazgranados, una ciudadana colombiana atrapada tras el colapso de una estructura residencial en Venezuela.

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La emergencia ocurrió a raíz de los dos sismos registrados el pasado miércoles 24 de junio de 2026, los cuales causaron daños en la infraestructura de varias localidades. La ciudadana se encontraba en el condominio turístico La Mar, en la zona de Tucacas, junto a su núcleo familiar.

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Despliegue de maniobras técnicas de perforación

Los familiares de la ciudadana informaron a SEMANA que la afectada emitía ruedos en respuesta a los llamados de las brigadas de rescate desde el perímetro de la estructura. Inicialmente, las labores de extracción presentaron retrasos debido a la falta de herramientas pesadas especializadas para intervenir los bloques de concreto.

La urgencia de encontrarla cuanto antes se debe a que la mujer recibió un trasplante de riñón hace un año y requiere medicación diaria.

Equipos de socorro implementan silencio sísmico y cavan túneles en Tucacas para rescatar a la colombiana Natalia Fernández. Foto: Redes sociales

El periodista Jhonatham Peit confirmó mediante sus canales oficiales que los equipos de salvamento iniciaron las perforaciones verticales en la zona del colapso.

Los rescatistas implementaron protocolos de silencio sísmico en el área para identificar con precisión el punto de origen de los ruidos subterráneos. Mientras avanza esta operación, las autoridades migratorias confirmaron el fallecimiento del colombiano Argemiro Antolinez y su pareja de nacionalidad venezolana en otro sector.

Se está a la espera de la confirmación de si la persona por la que están excavando los rescatistas es Natalia, y por ende su estado de salud tras lo ocurrido.

Activación del contingente de asistencia internacional

Frente a la emergencia fronteriza, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia emitió un pronunciamiento oficial para coordinar las tareas de apoyo logístico con el gobierno de Venezuela.

Canciller Rosa Villavicencio. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

La canciller Rosa Villavicencio dispuso el envío del equipo especializado de búsqueda y rescate urbano USAR COL-1, certificado por la Organización de las Naciones Unidas. El contingente técnico se trasladó en aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana para integrarse a los frentes de trabajo.

La delegación gubernamental colombiana está integrada por 60 rescatistas especializados, unidades caninas de localización y 12 toneladas de insumos médicos para la atención de heridos.

Los delegados diplomáticos activaron los recursos del Fondo Especial de Migraciones para solventar los gastos de repatriación y asistencia económica que requieran las familias afectadas. Las oficinas consulares mantienen canales de comunicación abiertos las 24 horas para recibir reportes de la comunidad binacional.