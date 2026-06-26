Bebé de 18 días de nacido y su madre son rescatados con vida luego de permanecer 32 horas atrapados entre escombros en Venezuela

Después de permanecer cerca de 32 horas atrapados bajo los escombros de un edificio colapsado en Playa Grande, en el estado venezolano de La Guaira, una mujer identificada como Dayana Patiño y su bebé de apenas 18 días de nacido fueron rescatados con vida en uno de los episodios más conmovedores que ha dejado la tragedia provocada por los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela.

El rescate ocurrió en medio de una intensa operación en la que participaron familiares, voluntarios y organismos de emergencia. La historia rápidamente se convirtió en un símbolo de esperanza para un país que continúa contando víctimas tras los dos fuertes sismos de magnitudes 7.2 y 7.5 que estremecieron el el norte venezolano y provocaron el colapso de centenares de edificaciones, especialmente en Caracas y el estado de La Guaira.

La madre y su hijo sobrevivieron gracias a una bolsa de aire que se formó entre los escombros. Su rescate se convirtió en uno de los milagros más conmovedores tras el devastador sismo en Venezuela.

Franklin Fuentes searches for missing relatives in the collapsed building where they lived two days after earthquakes struck La Guaira, Venezuela, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Ariana Cubillos) Foto: AP Photo/Ariana Cubillos

La Guaira fue una de las zonas más golpeadas por el desastre. Allí, decenas de edificios residenciales colapsaron ante la fuerza del movimiento telúrico, mientras miles de personas quedaron atrapadas entre estructuras destruidas. Las autoridades declararon la región como una de las áreas más críticas de la emergencia y desplegaron maquinaria pesada y equipos especializados de búsqueda y rescate, apoyados también por cientos de ciudadanos que se sumaron de manera voluntaria a las labores.

En medio de ese escenario de devastación apareció un milagro. Las impactantes imágenes del rescate fueron difundidas por la creadora de contenido venezolana Merly Quintero, quien se encontraba en Playa Grande colaborando en las labores de búsqueda. Según relató, todo comenzó cuando un amigo le pidió ayuda para encontrar a su hermana, Dayana Patiño, quien permanecía desaparecida tras el derrumbe.

Mujer dio a luz entre los escombros tras terremotos en Venezuela, así fue el heroico rescate

La búsqueda nunca se detuvo. El esposo de Dayana y sus hermanos permanecieron durante horas removiendo escombros y aferrándose a la esperanza de encontrarla con vida. “Entre quienes estábamos empezamos a escuchar a la mamá gritar”, contó Quintero al describir el momento en que descubrieron que aún había señales de vida bajo la estructura colapsada.

Sin embargo, durante la noche el optimismo comenzó a desvanecerse. De acuerdo con el testimonio de la creadora de contenido, en determinado momento dejaron de escuchar los llantos de la mujer, lo que hizo pensar a muchos que había fallecido. “Creímos que ya no estaba con vida”, explicó.

Sin embargo, al amanecer ocurrió lo inesperado. Nuevamente comenzaron a escucharse las voces tanto de Dayana como de su bebé. “Rogué a Dios porque estuvieran vivos”, recordó Quintero.

A partir de ese momento los rescatistas aceleraron las labores hasta lograr abrir un espacio suficiente para extraer primero al recién nacido y posteriormente a su madre.

“Se escuchan ruidos cuando dicen su nombre”: sigue la búsqueda de la colombiana Natalia Fernández tras el terremoto en Venezuela

Las imágenes del rescate muestran el momento en que ambos son recibidos por personal médico entre aplausos y lágrimas de quienes participaron durante más de un día en la operación.

Según explicó Quintero, el desenlace fue aún más sorprendente porque ninguno presentaba lesiones graves. “Es un milagro porque madre e hijo no sufrieron ninguna fractura”, aseguró.

Posteriormente, un video compartido por la misma creadora de contenido muestra a una profesional de la salud examinando al bebé, confirmando que no presentaba heridas de consideración y explicando que era fundamental que recibiera leche materna cuanto antes para estabilizarlo.

Ya fuera del lugar del desastre, Dayana le contó a la creadora de contenido cómo logró sobrevivir durante más de un día atrapada bajo toneladas de concreto. Según contó, al momento del colapso ella se encontraba en el octavo piso del edificio. “La estructura la empujó hacia atrás, salió por la ventana hacia la piscina y cayó sobre una especie de sofá”, explicó.

Futbolista Héctor Bello confirma la muerte de su esposa tras los terremotos en Venezuela: murió protegiendo a su hija de dos años

Mientras tanto, el balance oficial continúa aumentando conforme avanzan las labores de remoción de escombros. Según el más reciente reporte de las autoridades venezolanas, los terremotos dejan al menos 920 personas fallecidas, 3.360 heridos, 172 personas que permanecen atrapadas, más de 3.000 damnificados y 157 desaparecidos oficialmente reportados, además de cientos de edificaciones destruidas o con daños estructurales, siendo La Guaira el estado más afectado por la catástrofe.