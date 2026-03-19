Estas serían las modificaciones al SOAT que propondría un nuevo decreto

En días pasado se conoció que el Gobierno Nacional estaría pensando proponer, por medio del Ministerio de Salud, un proyecto en el cual se establecerían una serie de modificaciones al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat).

Además del SOAT, ¿hay más seguros que puedan proteger a los motociclistas?

En primer caso, el nuevo decreto buscaría mejorar la atención que reciben los usuarios que deban asistir a centros asistenciales, además, de darle prioridad a los pagos que reciben las entidades prestadoras del servicio de salud.

La iniciativa busca agilizar los procesos del SOAT. Foto: Camila Díaz

Por otra parte, se buscaría contar con unas modificaciones a la hora de revisar las cuentas médicas y en los procesos de cobranza de las mismas, en los cuales se tendrían definidas las instancias a las cuales tendrían que acudir las clínicas para el pago de los servicios y las formas en las que una persona quedaría acreditada como víctima.

El nuevo modelo propondría unas auditorías a las cuentas que presenta el SOAT, dejando de lado la doble verificación con la que se cuenta hoy en día.

La doble asesoría se debe realizar actualmente ante la aseguradora a la cual está inscrito al SOAT y frente a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).

Al momento de realizarse la modificación, las aseguradoras podrían tener los pagos de una manera más ágil, al solo tener que pasar por un filtro para dicho fin.

Por otra parte, las clínicas tendrían que ofrecer los servicios sin superar los topes establecidos por el SOAT y reportando los gastos en las cuentas que deben pasar.

Las tarifas del SOAT son fijadas cada año por la Superintendencia Financiera de Colombia. Foto: Getty / Montaje Semana

Las personas deben contar con el SOAT vigente en todo momento, y que las multas por incumplir estas normas pueden llevar sanciones económicas.

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¿Cuáles son las multas actuales por tener el Soat vencido?

Multa económica equivalente a 30 salarios mínimos diarios legales vigentes, lo que equivale a aproximadamente $ 1.423.500.

Las autoridades podrán inmovilizar el vehículo y llevarlo a los llamados patios, lo que incrementa el valor de la sanción, pues habrá que cubrir los gastos de transporte en grúa y de parqueadero.

Si no se cuenta con Soat y se está involucrado en un accidente de tránsito, el propietario del vehículo o el conductor deberá asumir todos los gastos médicos y materiales derivados del incidente.

Si no se tiene el Soat, los involucrados en un accidente podrían enfrentar atención médica limitada.

Con la nueva norma, quienes no cuenten con Soat no podrán adelantar el trámite de la revisión técnico-mecánica, que es obligatorio para acceder a esta inspección.