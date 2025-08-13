Inicia la Premier League 2025/26: horarios y canal de TV para ver los partidos de la fecha 1

Liverpool se ha gastado una fortuna para defender el título de la Premier League, pero se enfrenta a una dura competencia contra el hambriento Arsenal, el rejuvenecido Manchester City o el flamante campeón del mundo, Chelsea.

Tras conquistar su 20º título (igualando el récord del Manchester United) en la primera temporada de Arne Slot en el banquillo de Anfield, Liverpool ha llevado a cabo un proceso de reconstrucción en un verano marcado por la tragedia.

El delantero portugués Diogo Jota, uno de los jugadores más queridos por la afición, murió en un accidente de tráfico en España cuando viajaba a Inglaterra para incorporarse a los entrenamientos del equipo, a comienzos de julio.

El homenaje a Jota se extenderá por toda la temporada, con el mensaje “Forever 20”, el dorsal que solía llevar el jugador y que el club ha retirado, impreso en las camisetas de los jugadores.

Minuto de silencio por Diogo Jota en el partido de Liverpoo vs. Crystal Palace | Foto: CameraSport via Getty Images

Liverpool, el gran favorito

En un intento de reforzarse para retener el título y luchar también por la corona europea, los reds se han gastado ya 350 millones de dólares en Florian Wirtz, el traspaso más caro en la historia del fútbol inglés con 150 millones, Hugo Ekitike, Milos Kerkez y Jeremie Frimpong.

Sin embargo, la marcha del colombiano Luis Díaz al Bayern Múnich y del uruguayo Darwin Núñez al Al-Hilal, además del fallecido Jota, parece haber debilitado el ataque del Liverpool, por lo que se espera que el club acabe fichando otro delantero.

El principal favorito para llegar en este mercado es el sueco Alexander Isak, pero la dirigencia de Newcastle se rehusa a dejarlo salir sin un reemplazo a su altura.

Si bien Slot admite que su equipo es favorito para ganar el título, rechaza que sea por el dinero invertido. “Hemos gastado mucho y comprado buenos jugadores... como han hecho otros. Si somos favoritos es porque ganamos el título la temporada pasada, no por el dinero invertido”, dijo el estratega neerlandés.

Arsenal, City y Chelsea: los máximos rivales

Liverpool no la tendrá tan fácil para retener la corona, pues los otros equipos también se reforzaron con nombres de categoría.

Arsenal sumó el delantero que le faltaba con la llegada de Viktor Gyökeres, Manchester City rejuveneció su plantilla y Chelsea viene con aire en la camiseta tras consagrarse campeón en el Mundial de Clubes.

Un escalón más abajo se encuentra el Manchester United, que quiere olvidar lo sucedido el año pasado y anhela recuperar el sitio de privilegio que tuvo alguna vez a principios de este siglo.

Luego vienen los equipos que normalmente animan la competencia como Newcastle, Aston Villa y el sorprendente Crystal Palace, que acaba de dar un batacazo ganando la Community Shield.

Daniel Muñoz, lateral derecho del Crystal Palace | Foto: CameraSport via Getty Images

¿Cuándo empieza la Premier League?

La primera jornada de la Premier League arrancará este viernes, 15 de agosto, con el duelo de Liverpool ante Bournemouth en Anfield. Dicho partido estará disponible a través de ESPN y Disney+.

Así se desarrollará la jornada inaugural:

Viernes 15 de agosto

Liverpool vs. Bournemouth - 2:00 p. m. (COL) por ESPN y Disney+

Sábado 16 de agosto

Aston Villa vs. Newcastle - 6:30 a. m. (COL) por ESPN y Disney+

y Brighton vs. Fulham - 9:00 a. m. (COL) por ESPN y Disney+

y Sunderland vs. West Ham - 9:00 a. m. por Disney+

Tottenham vs. Burnley - 9:00 a. m.

Wolverhampton vs. Manchester City - 11:30 a. m. (COL) por Disney+

Domingo 17 de agosto

Nottingham Forest vs. Brentford - 8:00 a. m. por Disney+

Chelsea vs. Crystal Palace - 8:00 a. m. por ESPN y Disney+

y Manchester United vs. Arsenal - 10:30 a. m. por ESPN y Disney+

Lunes 18 de agosto

Leeds United vs. Everton - 2:00 p. m. por Disney+.