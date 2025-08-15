Suscribirse

Liverpool no extraña a Luis Díaz: se mandó debut arrollador en Premier League

Arne Slot deberá trabajar más fuerte para recomponer las primeras presentaciones de la temporada tras la partida del extremo de la Selección Colombia.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

15 de agosto de 2025, 9:03 p. m.
Liverpool defiende su título de Premier League en la campaña 2025/2026
Liverpool defiende su título de Premier League en la campaña 2025/2026. | Foto: Getty Images

Fue necesario la aparición de Mohamed Salah y Federico Chiesa en los últimos minutos de la primera fecha de la nueva Premier League para que se diera la victoria de los dirigidos por Arne Slot.

Hasta al minuto 90 era un 2-2 en el que todo se le complicaba para los locales, pero luego vinieron las anotaciones que cambiaron el resultado.

Los primeros en pegar fueron los reds con los tantos de Hugo Ekitike y Cody Gakpo. Después, los visitantes igualaron a través del doblete de Antoine Semenyo.

Liverpool se estrena en busca de defender el título de Premier League
Liverpool se estrena en busca de defender el título de Premier League | Foto: Getty Images

Hasta el minuto 88 se sentía un tenso ambiente en el estadio de los de Merseyside, pero la aparición del italiano y faraón acabaron dando el resultado final de 4-2.

Chiesa marcó en este duelo su primera anotación desde que arribó en suelo inglés. En su momento fue un fichaje llamado a ser protagonista, pero las lesiones le impidieron en muchas ocasiones estar a punto en la temporada 2024/2025.

Con sabor especial por Diogo Jota

En un Anfield emocionado por los homenajes previos a Diogo Jota, el atacante portugués fallecido en julio en un accidente de tráfico en España, el club campeón de Inglaterra dio una buena imagen de entrada.

Salah estrena así su cuenta anotadora, después de haber sido el máximo anotador de la pasada Premier League, con 29 dianas.

El Liverpool consiguió así recuperar la sonrisa después de la decepción vivida el pasado fin de semana, cuando perdió en la tanda de penales la Community Shield (Supercopa de Inglaterra) ante el Crystal Palace.

La primera jornada de la Premier League continúa este fin de semana.

Destacan principalmente dos duelos, el derbi entre el campeón mundial Chelsea y el Crystal Palace, y especialmente la visita el domingo del Arsenal a Old Trafford para probar el estado de un Manchester United que espera olvidar su pésima pasada temporada.

Por su parte, el Manchester City de Pep Guardiola arranca el sábado en el terreno del Wolverhampton, mientras que el Tottenham, derrotado el miércoles por el PSG en los penales en la Supercopa de Europa, recibe ese mismo día al Burnley.

Otra nueva cara en Liverpool

Liverpool, club campeón de la Premier League, anunció este viernes el fichaje del joven defensa italiano Giovanni Leoni, del Parma, en una operación que ascendió a 26 millones de libras esterlinas (30 millones de euros o 35 millones de dólares).

El internacional Sub-19 con la Azzurra se unió a los Reds por seis años.

La finalización de la contratación está condicionada a que Leoni, de 18 años, obtenga el permiso de trabajo necesario.

“Llego a uno de los mejores clubes del mundo. Es imposible decir que no a este club. Estoy feliz por estar aquí. Es una sensación increíble, un gran honor, una locura”, declaró el jugador.

Con su fichaje, la inversión del Liverpool en el mercado de pretemporada asciende a 270 millones de libras (312 millones de euros o 366 millones de dólares).

Entre las principales caras nuevas en Anfield para la nueva temporadas están Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Milos Kerkez y Hugo Ekitike.

Noticias relacionadas

