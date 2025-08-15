Conmovedor homenaje del Liverpool a Diogo Jota en el inicio de la Premier League: duro momento

El Liverpool vs. Bournemouth abrió una nueva edición de la Premier League. Antes del duelo, como era de esperarse, se le hizo un conmovedor homenaje a Diogo Jota, quien falleció hace unas semanas en un accidente de tránsito junto a su hermano, André Silva.

Jota supo vestir los colores del Liverpool y allí fue compañero del extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz. Su inesperada partida sigue causando dolor en muchos hinchas.

Todos los aficionados presentes en Anfield Road elevaron pancartas en honor a Diogo y André. Mientras tanto, los jugadores se unían en completo silencio en el terreno de juego, con un profundo dolor.

Liverpool sigue dejando claro que Diogo Jota se mantendrá presente en la memoria y en el corazón de todos los cercanos al club. Los homenajes no serán suficientes.

An impeccably observed period of silence for Diogo and Andre ❤️ pic.twitter.com/0wxIkod0XH — Liverpool FC (@LFC) August 15, 2025

Pasando ya al partido, el mediocampista argentino Alexis Mac Allister salió como titular en el equipo que es dirigido por el neerlandés Arne Slot.

“El centrocampista es el cambio que Arne Slot hace en el once de los campeones tras el partido del Community Shield del pasado fin de semana contra el Crystal Palace. Joe Gómez regresa entre los suplentes, mientras que Hugo Ekitike, Jeremie Frimpong, Milos Kerkez y Florian Wirtz debutan en la liga con los Reds”, señaló el club.

Así formó este viernes el Liverpool: Alisson, Van Dijk, Konate, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Mac Allister, Salah, Gakpo, Ekitike, Frimpong.

Estos fueron los jugadores elegidos para ocupar el banco de suplentes: Mamardashvili, Gómez, Endo, Chiesa, Jones, Elliott, Robertson, Nyoni, Ngumoha.

The Reds to take on Bournemouth 🔴 #LIVBOU — Liverpool FC (@LFC) August 15, 2025

Entre otras cosas, este viernes Liverpool aprovechó y presentó un nuevo fichaje. Se trata del defensa central italiano Giovanni Leoni, quien tiene apenas 18 años. Es una apuesta de la escuadra de la ciudad de The Beatles.

“El joven de 18 años se une a los campeones de la Premier League después de pasar un examen médico y acordar un contrato a largo plazo en el Centro de Entrenamiento AXA hoy. Leoni disfrutó de un período revelador en la máxima categoría de Italia durante su única temporada con el Parma de la Serie A en 2024-25, haciendo 17 apariciones y anotando un gol”, anunció el equipo.

Leoni at Liverpool 📸🔴 pic.twitter.com/3XwweETLRM — Liverpool FC (@LFC) August 15, 2025