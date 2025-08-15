Suscribirse

Conmovedor homenaje del Liverpool a Diogo Jota en el inicio de la Premier League: duro momento

El primer partido de la Premier League del Liverpool fue en su casa.

Redacción Deportes
15 de agosto de 2025, 7:48 p. m.
Imagen del homenaje a Diogo Jota. | Foto: Getty Images

El Liverpool vs. Bournemouth abrió una nueva edición de la Premier League. Antes del duelo, como era de esperarse, se le hizo un conmovedor homenaje a Diogo Jota, quien falleció hace unas semanas en un accidente de tránsito junto a su hermano, André Silva.

Jota supo vestir los colores del Liverpool y allí fue compañero del extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz. Su inesperada partida sigue causando dolor en muchos hinchas.

Todos los aficionados presentes en Anfield Road elevaron pancartas en honor a Diogo y André. Mientras tanto, los jugadores se unían en completo silencio en el terreno de juego, con un profundo dolor.

Liverpool sigue dejando claro que Diogo Jota se mantendrá presente en la memoria y en el corazón de todos los cercanos al club. Los homenajes no serán suficientes.

Pasando ya al partido, el mediocampista argentino Alexis Mac Allister salió como titular en el equipo que es dirigido por el neerlandés Arne Slot.

El centrocampista es el cambio que Arne Slot hace en el once de los campeones tras el partido del Community Shield del pasado fin de semana contra el Crystal Palace. Joe Gómez regresa entre los suplentes, mientras que Hugo Ekitike, Jeremie Frimpong, Milos Kerkez y Florian Wirtz debutan en la liga con los Reds”, señaló el club.

Contexto: Alzan la voz sobre Luis Díaz y Liverpool por lo que pasó en Inglaterra: “Es un golpe bajo”

Así formó este viernes el Liverpool: Alisson, Van Dijk, Konate, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Mac Allister, Salah, Gakpo, Ekitike, Frimpong.

Estos fueron los jugadores elegidos para ocupar el banco de suplentes: Mamardashvili, Gómez, Endo, Chiesa, Jones, Elliott, Robertson, Nyoni, Ngumoha.

Entre otras cosas, este viernes Liverpool aprovechó y presentó un nuevo fichaje. Se trata del defensa central italiano Giovanni Leoni, quien tiene apenas 18 años. Es una apuesta de la escuadra de la ciudad de The Beatles.

“El joven de 18 años se une a los campeones de la Premier League después de pasar un examen médico y acordar un contrato a largo plazo en el Centro de Entrenamiento AXA hoy. Leoni disfrutó de un período revelador en la máxima categoría de Italia durante su única temporada con el Parma de la Serie A en 2024-25, haciendo 17 apariciones y anotando un gol”, anunció el equipo.

“Nacido en Roma, este central de 1,93 m también ha representado a Italia a nivel internacional juvenil, disputando siete partidos con la selección sub-19 de su país hasta la fecha. Usará la camiseta número 15 en el Liverpool”, terminó.

