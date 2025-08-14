Salir campeón del certamen anterior representa grandes responsabilidades para Liverpool.

Ya sin Luis Díaz por la venta al Bayern Múnich, así como la salida de Darwin Núñez, el entrenador Arne Slot configuró una nómina de solo jugadores de Europa.

Alexis Mac Allister es el único hombre que queda de ese remanente de jugadores sudamericanos en el cuadro de Anfield Road.

Jugadores de Liverpool durante la tanda de penales en la final ante Crystal Palace. | Foto: AFP

A partir de este viernes se verá cómo se configura dicho onceno, además, porque existen dudas tras la pérdida de la Community Shield el pasado fin de semana contra Crystal Palace.

Dicho resultado adverso dejó interrogantes sobre el desempeño del nuevo plantel de los reds.

Se espera que desde este viernes se disipen esas dudas, en un duelo ante un rival como Bournemouth.

Más de la fecha en Inglaterra

Después de conquistar brillantemente el Mundial de Clubes el pasado mes, el Chelsea vuelve a la competición oficial el domingo con la primera jornada de la Premier League, donde recibirá a un Crystal Palace que ha amargado a varios grandes en los últimos meses.

El pasado domingo, el Palace, uno de los habituales modestos del fútbol inglés, conquistó la Community Shield (la Supercopa de Inglaterra) al imponerse en la tanda de penales al Liverpool (3-2 tras empate 2-2).

Las Águilas habían llegado a ese duelo en Wembley como teóricas víctimas del pulso por el primer título oficial de la temporada y terminaron volando por encima de unos Reds que no esperaban ese revés.

El Crystal Palace se había ganado el derecho a disputar esa Community Shield en calidad de vigente campeón de la Copa de Inglaterra (FA Cup), donde el pasado mayo sorprendió (1-0) al Manchester City de Pep Guardiola, que confiaba en ese torneo para no acabar la temporada sin títulos.

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma celebrando el título de la Community Shield. | Foto: AFP

En la recta final de la última liga inglesa, los pasados meses de abril y mayo, el Crystal Palace ya fue un hueso duro de roer para los grandes, empatando ante los dos primeros (Liverpool y Arsenal) y ganando a un Tottenham que días después conquistaría la Europa League.

Duodécimo en la clasificación de la pasada temporada, el Crystal Palace afronta el nuevo curso con la confianza reforzada, pero también tras una reciente desilusión venida desde los despachos.

Programación con horas y canal de la fecha 1:

Viernes 15 de agosto

Liverpool vs. Bournemouth - 2:00 p. m. (COL) por ESPN y Disney+

Sábado 16 de agosto

Aston Villa vs. Newcastle - 6:30 a. m. (COL) por ESPN y Disney+

y Brighton vs. Fulham - 9:00 a. m. (COL) por ESPN y Disney+

y Sunderland vs. West Ham - 9:00 a. m. por Disney+

Tottenham vs. Burnley - 9:00 a. m.

Wolverhampton vs. Manchester City - 11:30 a. m. (COL) por Disney+

Domingo 17 de agosto

Nottingham Forest vs. Brentford - 8:00 a. m. por Disney+

Chelsea vs. Crystal Palace - 8:00 a. m. por ESPN y Disney+

y Manchester United vs. Arsenal - 10:30 a. m. por ESPN y Disney+

Lunes 18 de agosto

Leeds United vs. Everton - 2:00 p. m. por Disney+.