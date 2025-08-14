Suscribirse

Deportes

Liverpool vs. Bournemouth: hora y canal para el inicio de Premier League 2025/2026

Formalmente, empieza la competencia en una de las cinco grandes ligas de Europa. Ya sin Luis Díaz se espera ver el desempeño de los dirigidos por Slot.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

14 de agosto de 2025, 7:51 p. m.
Liverpool se estrena en busca de defender el título de Premier League
Liverpool se estrena en busca de defender el título de Premier League. | Foto: Getty Images

Salir campeón del certamen anterior representa grandes responsabilidades para Liverpool.

Ya sin Luis Díaz por la venta al Bayern Múnich, así como la salida de Darwin Núñez, el entrenador Arne Slot configuró una nómina de solo jugadores de Europa.

Alexis Mac Allister es el único hombre que queda de ese remanente de jugadores sudamericanos en el cuadro de Anfield Road.

Liverpool players look forward to the penalty shoot out during the English FA Community Shield football match between Crystal Palace and Liverpool at Wembley Stadium, in London on August 10, 2025. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / NOT FOR MARKETING OR ADVERTISING USE / RESTRICTED TO EDITORIAL USE
Jugadores de Liverpool durante la tanda de penales en la final ante Crystal Palace. | Foto: AFP

A partir de este viernes se verá cómo se configura dicho onceno, además, porque existen dudas tras la pérdida de la Community Shield el pasado fin de semana contra Crystal Palace.

Lo más leído

1. Gustavo Petro cuestionó en pleno evento público los homenajes que se rindieron a Miguel Uribe Turbay
2. “Los cuerpos al río”: alias Andrey estaría detrás de una nueva guerra contra el ELN en Norte de Santander
3. Diosdado Cabello amenaza a EE. UU. tras ejercicios militares en el Caribe: “Nosotros también estamos desplegados”

Dicho resultado adverso dejó interrogantes sobre el desempeño del nuevo plantel de los reds.

Se espera que desde este viernes se disipen esas dudas, en un duelo ante un rival como Bournemouth.

Contexto: Inicia la Premier League 2025/26: horarios y canal de TV para ver los partidos de la fecha 1

Más de la fecha en Inglaterra

Después de conquistar brillantemente el Mundial de Clubes el pasado mes, el Chelsea vuelve a la competición oficial el domingo con la primera jornada de la Premier League, donde recibirá a un Crystal Palace que ha amargado a varios grandes en los últimos meses.

El pasado domingo, el Palace, uno de los habituales modestos del fútbol inglés, conquistó la Community Shield (la Supercopa de Inglaterra) al imponerse en la tanda de penales al Liverpool (3-2 tras empate 2-2).

Contexto: Jack Grealish se va del Manchester City: definido su nuevo equipo en la Premier League

Las Águilas habían llegado a ese duelo en Wembley como teóricas víctimas del pulso por el primer título oficial de la temporada y terminaron volando por encima de unos Reds que no esperaban ese revés.

El Crystal Palace se había ganado el derecho a disputar esa Community Shield en calidad de vigente campeón de la Copa de Inglaterra (FA Cup), donde el pasado mayo sorprendió (1-0) al Manchester City de Pep Guardiola, que confiaba en ese torneo para no acabar la temporada sin títulos.

Crystal Palace's French striker #14 Jean-Philippe Mateta (L), Crystal Palace's Colombian defender #02 Daniel Munoz (C) and Crystal Palace's Colombian midfielder #08 Jefferson Lerma (R) celebrate after winning the shoot-out to win the English FA Community Shield football match between Crystal Palace and Liverpool at Wembley Stadium, in London on August 10, 2025. Palace won the penalty shoot-out 3-2 after the game finished 2-2 in 90 minutes. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / NOT FOR MARKETING OR ADVERTISING USE / RESTRICTED TO EDITORIAL USE
Daniel Muñoz y Jefferson Lerma celebrando el título de la Community Shield. | Foto: AFP

En la recta final de la última liga inglesa, los pasados meses de abril y mayo, el Crystal Palace ya fue un hueso duro de roer para los grandes, empatando ante los dos primeros (Liverpool y Arsenal) y ganando a un Tottenham que días después conquistaría la Europa League.

Duodécimo en la clasificación de la pasada temporada, el Crystal Palace afronta el nuevo curso con la confianza reforzada, pero también tras una reciente desilusión venida desde los despachos.

Programación con horas y canal de la fecha 1:

Viernes 15 de agosto

  • Liverpool vs. Bournemouth - 2:00 p. m. (COL) por ESPN Disney+

Sábado 16 de agosto

  • Aston Villa vs. Newcastle - 6:30 a. m. (COL) por ESPN Disney+
  • Brighton vs. Fulham - 9:00 a. m. (COL) por ESPN y Disney+
  • Sunderland vs. West Ham - 9:00 a. m. por Disney+
  • Tottenham vs. Burnley - 9:00 a. m.
  • Wolverhampton vs. Manchester City - 11:30 a. m. (COL) por Disney+

Domingo 17 de agosto

  • Nottingham Forest vs. Brentford - 8:00 a. m. por Disney+
  • Chelsea vs. Crystal Palace - 8:00 a. m. por ESPN y Disney+
  • Manchester United vs. Arsenal - 10:30 a. m. por ESPN y Disney+

Lunes 18 de agosto

  • Leeds United vs. Everton - 2:00 p. m. por Disney+.

*Con información de AFP.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Desplazado de Néstor Lorenzo debutó en club y técnico lo llenó de elogios: “Tremendo”

2. ¿Podrán juzgar de nuevo al menor que presuntamente disparó a Miguel Uribe Turbay cuando sea mayor de edad? Esto dijo un experto a SEMANA

3. Gustavo Petro cuestionó en pleno evento público los homenajes que se rindieron a Miguel Uribe Turbay

4. Luto por la muerte de reina de belleza que estuvo en Miss Universo 2017; primera finalista colombiana reaccionó

5. Fiscalía pide condena hasta de 12 años de cárcel contra el general (r) Rodolfo Palomino por tráfico de influencias

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Liverpool F.C.BournemouthPremier League

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.