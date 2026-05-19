Hace algunos días, el cuerpo de bomberos rescatistas de Boyacá protagonizó un rescate animal que preocupó y conquistó al mismo tiempo a muchas personas, sobre todo en las redes sociales.

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A través del perfil oficial de Visítalo Macanal, una empresa que se dedica a promover experiencias turísticas, se conoció que una perrita estuvo atrapada durante al menos tres días en un risco de las cascadas del municipio de Macanal, en Boyacá, el cual queda más o menos a tres horas de Bogotá.

En la historia que se contó en esta cuenta, se mencionó que todo comenzó cuando Oscar, un hombre que se encontraba allí en el lugar, vio a la perrita atrapada en esta zona de la montaña que era de difícil acceso.

Muchas de las personas que estaban allí presentes no entendían cómo el animal pudo llegar hasta allí, pero lo que sí suponían era que llevaba atrapada varios días sin comida y sin agua, solo resistiendo.

“Al parecer ya eran más de tres días sobreviviendo en ese lugar”, mencionaron en la publicación de la cuenta mencionada.

Muchas personas mostraron preocupación por lo que estaba ocurriendo, pero Edwin, un miembro del equipo de Náutica La Esmeralda, fue quien ayudó a coordinar todo el operativo para el rescate y que se pudiera salvar al animal.

Mientras esto se llevaba a cabo, un médico veterinario y dos personas más se alistaban para recibir a la perrita, revisarla y atenderla en cuanto estuviera sana y salva.

En el video quedó claro que quienes vivieron mayor riesgo fueron los bomberos rescatistas, quienes tuvieron que descender por la montaña con técnicas de rappel, para poder llegar hasta el lugar en el que se encontraba el animal y poder salvarlo.

“El risco era empinado, inestable y un mal paso podía terminar muy mal. Aun así, ellos no dudaron”, se menciona en el video.

Una vez lograron llegar hasta la perrita, revisaron su estado de salud y le dieron agua. Gracias a esto, se dieron cuenta de que el animal estaba en buenas condiciones generales, y esto daba a entender que estaba perdida y con una familia buscándola por todas partes.

Toda la historia de la perrita y las fotos comenzaron a viralizarse rápidamente en redes sociales, y gracias a esto se dio a conocer que ella pertenecía a integrantes del Batallón Militar de la zona, quienes llevaban días buscándola por todos lados.

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La historia de esta perrita conmovió millones de corazones y muchas personas dejaron comentarios en agradecimiento por haberle salvado la vida:

“Qué gran trabajo en equipo”; “estos son los verdaderos hombres que necesita este mundo”; “me hicieron llorar demasiado. Gracias por no mirar para otro lado”; “gracias al equipo que intervino; gracias por cuidar los animales”; “qué bella historia. De esto se trata la humanidad… de hacer buenas acciones que nos llenen el corazón de felicidad y nos recuerden el valor de ayudar a los demás”, fueron algunos de los comentarios en el video publicado.