Salir de vacaciones es uno de los mejores planes para muchas personas. Sin embargo, en el momento de empacar la maleta el tema puede complicarse, pues si no se hace de la manera adecuada, es posible que se genere sobrepeso o mayores costos en el momento de registrar el equipaje en el aeropuerto.

Hay personas que no tienen inconveniente en llevar maletas grandes debido a que les gusta que no falte nada en la misma, mientras que hay otras que prefieren llevar un equipaje pequeño, así se trate de un viaje largo. No les gusta complicarse y solo llevan lo necesario.