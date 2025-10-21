Suscribirse

Turismo

El práctico método de 10 prendas para empacar la maleta para un fin de semana; ayuda a ahorrar espacio

Viajar ligero de equipaje es una práctica para muchos turistas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Turismo
21 de octubre de 2025, 8:44 p. m.
Empacar una maleta
Hay claves para empacar la maleta y ahorrar espacio. | Foto: Getty Images

Pensar en viajar es todo un plan, pero saber que se tiene que empacar la maleta no resulta tan alagador. Este proceso suele ser una tarea que genera incomodidad porque no siempre se tiene claro lo que se debe llevar, dependiendo del destino o las condiciones climáticas.

Hay viajeros que sienten ansiedad por no saber si han empacado lo adecuado, temiendo olvidar algo esencial o, por el contrario, ocupar espacio con algo elementos que no se requieren.

Contexto: ¿Cómo reducir el peso del equipaje de forma práctica e inteligente? Tres trucos efectivos para llevar siempre una maleta liviana

Además, el proceso de escoger entre diferentes opciones de ropa, calzado y accesorios puede ser estresante, especialmente si se tiene poco tiempo o si el destino tiene requisitos específicos.

Ante esta realidad, hay técnicas que pueden ayudar y facilitar el proceso y más si se trata de viajes cortos para los que no se requiere un exceso de elementos o accesorios. Una de ellas se basa en empacar 10 prendas.

Alistando la maleta de viaje
Empacar de forma adecuada la maleta permite viajar ligero de equipaje. | Foto: Getty Images

Una de ellas se basa en empacar 10 prendas. Lo primero es escoger la ropa que se adapte a las necesidades, dependiendo de las características del viaje y a las preferencias de la persona. En ese orden de ideas, lo que se debe hacer es establecer una lista para armar la decena ideal, un número que resulta mágico a la hora de alistar el equipaje para pocos días.

Contexto: Cinco tonos de ropa que no deben faltar en la maleta de viaje si se quiere ahorrar espacio

Una vez que se tienen claras las necesidades, una recomendación clave es crear una base de colores neutros que permitan realizar varias combinaciones. En este caso, lo ideal es no limitarse solo al negro o azul marino, que normalmente suelen ser los más usados, sino que otros tonos como el caqui, el beige o el blanco son opciones versátiles que pueden mezclarse entre sí. Lo aconsejable es que las prendas sean fáciles de combinar y que se adapten a diferentes ocasiones, ambientes y planes.

Maleta de viaje
Empacar 10 prendas es suficiente para un equipaje de fin de semana. | Foto: Getty Images

De esta forma, además de las prendas que se llevan puestas, es importante incluir en la maleta algunas otras esenciales. Por ejemplo, dos piezas inferiores (como pantalones, jeans, faldas o shorts); cinco prendas superiores (una buena opción es combinar camisetas de manga corta y sin manga); un vestido estilo camiseta que sirva tanto para el día como para la noche, una prenda cómoda para dormir; y un suéter o sudadera con capucha.

También hay que considerar la ropa interior, los accesorios y un par de zapatos, siempre procurando no sobrecargar la maleta para evitar inconvenientes en los controles de seguridad del aeropuerto y también para no complicarse llevando cosas que es posible que no se utilicen.

Contexto: 10 artículos que no debe empacar en su equipaje de mano; le causan inconvenientes en el aeropuerto

Otro aspecto importante a tener en cuenta es el tipo de maleta que se escoja. Llevar la que se ajusta al tamaño permitido en los aviones es clave para evitar inconvenientes, pero también hay quienes prefieren una mochila, lo cual también resulta una buena opción debido a que son cómodas, prácticas y se pueden ubicar debajo del asiento delantero.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Duros reparos del Tribunal a la falta de “rigor” del fallo de primera instancia contra Álvaro Uribe: “Errores”, “falacias”, “déficit”

2. Nuevo equipo para Jhon Jáder Durán: actualizan su caso en Fenerbahçe y el fin que tendría

3. California entregará hasta 13.000 dólares al año a estudiantes y extranjeros indocumentados: así puede aplicar

4. Cámara declara al Cartel de los Soles como organización narcotraficante; pide ayuda a EE.UU. para luchar contra esa organización

5. Valentina Taguado y Patricia Grisales tuvieron un fuerte enfrentamiento en MasterChef Celebrity: “Mandoncita”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

MaletasMaletas de viaje

Noticias Destacadas

Caucasia, Antioquia

Estos son los encantos de la capital comercial del Bajo Cauca antioqueño, un destino rodeado de fuentes hídricas y lindos paisajes

Redacción Turismo
Santa Sofía, Boyacá

Los tres pueblos boyacenses que tienen nombre de santas; destinos imperdibles por su belleza natural y rica gastronomía

Redacción Turismo
Guática Risaralda

El pueblo del Eje Cafetero que tiene nombre de cacique indígena, ideal para el ecoturismo y la aventura

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.