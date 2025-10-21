Pensar en viajar es todo un plan, pero saber que se tiene que empacar la maleta no resulta tan alagador. Este proceso suele ser una tarea que genera incomodidad porque no siempre se tiene claro lo que se debe llevar, dependiendo del destino o las condiciones climáticas.

Hay viajeros que sienten ansiedad por no saber si han empacado lo adecuado, temiendo olvidar algo esencial o, por el contrario, ocupar espacio con algo elementos que no se requieren.

Además, el proceso de escoger entre diferentes opciones de ropa, calzado y accesorios puede ser estresante, especialmente si se tiene poco tiempo o si el destino tiene requisitos específicos.

Ante esta realidad, hay técnicas que pueden ayudar y facilitar el proceso y más si se trata de viajes cortos para los que no se requiere un exceso de elementos o accesorios. Una de ellas se basa en empacar 10 prendas.

Empacar de forma adecuada la maleta permite viajar ligero de equipaje. | Foto: Getty Images

Una de ellas se basa en empacar 10 prendas. Lo primero es escoger la ropa que se adapte a las necesidades, dependiendo de las características del viaje y a las preferencias de la persona. En ese orden de ideas, lo que se debe hacer es establecer una lista para armar la decena ideal, un número que resulta mágico a la hora de alistar el equipaje para pocos días.

Una vez que se tienen claras las necesidades, una recomendación clave es crear una base de colores neutros que permitan realizar varias combinaciones. En este caso, lo ideal es no limitarse solo al negro o azul marino, que normalmente suelen ser los más usados, sino que otros tonos como el caqui, el beige o el blanco son opciones versátiles que pueden mezclarse entre sí. Lo aconsejable es que las prendas sean fáciles de combinar y que se adapten a diferentes ocasiones, ambientes y planes.

Empacar 10 prendas es suficiente para un equipaje de fin de semana. | Foto: Getty Images

De esta forma, además de las prendas que se llevan puestas, es importante incluir en la maleta algunas otras esenciales. Por ejemplo, dos piezas inferiores (como pantalones, jeans, faldas o shorts); cinco prendas superiores (una buena opción es combinar camisetas de manga corta y sin manga); un vestido estilo camiseta que sirva tanto para el día como para la noche, una prenda cómoda para dormir; y un suéter o sudadera con capucha.

También hay que considerar la ropa interior, los accesorios y un par de zapatos, siempre procurando no sobrecargar la maleta para evitar inconvenientes en los controles de seguridad del aeropuerto y también para no complicarse llevando cosas que es posible que no se utilicen.