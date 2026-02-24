Turismo

A menos de 2 horas de Medellín: el pueblo antioqueño considerado un lugar mágico para vivir nuevas aventuras en bicicleta

La mejor manera de contemplar los encantos de este municipio, situado a menos de 2 horas de Medellín, es pedaleando.

Redacción Turismo
24 de febrero de 2026, 10:03 a. m.
Así es La Ceja, Antioquia
Así es La Ceja, Antioquia Foto: Crédito - Facebook: Alcaldía de La Ceja Antioquia / API

Hacer turismo sobre ruedas se ha consolidado como una de las formas más auténticas, saludables y sostenibles de explorar el mundo. A diferencia de otros medios de transporte, recorrer un destino en bicicleta permite a los viajeros conectar profundamente con el entorno, descubrir rincones escondidos y experimentar la cultura local de manera cercana y pausada.

Así que si desea vivir esta experiencia, uno de los mejores lugares para hacerlo en Colombia es en el municipio de La Ceja, también conocido como ‘La Ceja del Tambo’, en el departamento de Antioquia.

Este pueblo se encuentra situado a unos 48,3 kilómetros de Medellín, lo que representa un viaje por carretera de aproximadamente 1 hora y 10 minutos, señala el portal de turismo Antioquia es Mágica.

Su proximidad a la capital antioqueña lo posiciona como una escapada ideal para cambiar de ambiente y romper con la rutina durante un fin de semana. Ya sea en plan de amigos, en familia o incluso en solitario. Eso sí, el elemento imprescindible para disfrutarlo al máximo es una buena bicicleta.

Este medio de transporte en La Ceja, Antioquia, es el mejor aliado para recorrer sus paisajes y descubrir cada rincón a su propio ritmo.

Ciclistas aficionados
Hombre montando en bicicleta al borde de una montaña - conceptos de entrenamiento deportivo Foto: Getty Images

Además, gracias a la popularidad se este elemento en el municipio, de sus entrañas surgido varios campeones mundiales de ciclismo, reflejo del talento y la pasión que aquí se cultivan sobre dos ruedas, ofreciendo una ruta única.

Su recorrido es conocido por su combinación de exigencia y hermosos paisajes, características que invitan a los viajeros a crear recuerdos inolvidables en medio de cultivos de flores, cualidad por la que La Ceja recibe el apelativo de ‘la capital antioqueña de las flores’.

En homenaje a este medio de transporte, este encantador pueblo antioqueño celebra cada año las tradicionales Fiestas del Toldo, las Bicicletas y las Flores, una celebración que, desde su nombre, exalta la profunda conexión del destino con la naturaleza, la cultura y las prácticas sostenibles.

La Ceja, Antioquia
Este destino con mágicos encantos naturales está a una hora de Medellín. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica)/API
Debido a esto, la programación de este encuentro suele iniciar con un ciclotour, una experiencia que no solo recorre sus paisajes rurales y urbanos, sino que también reafirma el compromiso del municipio con la movilidad limpia y el amor por las dos ruedas.

Durante estos días festivos, visitantes y locales comparten actividades culturales, conciertos y bailes populares que convierten cada calle en un escenario de celebración.

A esto se suma el Desfile Nacional de Bicicletas en Flor, que además de rendir homenaje a las bicicletas, también resalta el trabajo de los cultivadores de flores.

