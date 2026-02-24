Las mejores playas del mundo para visitar en 2026, según TripAdvisor

Para muchos viajeros, las playas representan el escenario ideal para desconectarse y renovarse. Por otro lado, hay quienes destacan que su principal encanto está en los fascinantes tonos del mar, que van del turquesa cristalino al azul profundo.

Por esta razón, el ranking Travellers’ Choice, de la plataforma Tripadvisor, incluye destinos con arena blanca, aguas turquesas y fauna única en América, Europa, Asia y África, que han cautivado a miles de viajeros y han recibido excelentes reseñas.

Lista de las 25 playas más recomendadas para disfrutar unas vacaciones

1. Isla Pasión (Cozumel, México)

Es una playa recomendada para quienes buscan relajación total. Cuenta con una calificación de 4,6 sobre 5 y más de 3.600 opiniones. Según los viajeros, la amabilidad del personal, la organización de las excursiones y la calidad de la comida son aspectos clave que juegan a su favor.

2. Playa de Elafonisi (Creta, Grecia)

Conocida por su arena rosada y aguas turquesas, esta playa está compuesta por lagunas poco profundas perfectas para compartir en familia y otras zonas profundas que invitan a practicar actividades como snorkel y natación.

Vista trasera de una encantadora mujer disfrutando del verano en la playa de Elafonisi, isla de Creta, Grecia Foto: Getty Images

3. Balos Lagoon (Creta, Grecia)

Sus aguas cristalinas y arena blanca ofrecen un entorno más tranquilo, con aguas poco profundas, un paisaje virgen, servicios de bar y excursiones en barco que complementan la experiencia.

4. Eagle Beach (Aruba)

Esta playa de “la isla feliz” se distingue por su amplitud y menor congestión de turistas frente a otras playas. Además, sus icónicos árboles divi-divi son parte esencial de su encanto.

5. Playa de Falésia (Olhos de Água, Portugal)

Su popularidad se debe a sus imponentes acantilados, arenas doradas y aguas azules, así como a la posibilidad que ofrece de pasear por la extensa costa o contemplar espectaculares vistas panorámicas.

6. Banana Beach (Phuket, Tailandia)

Es un destino que cautiva con sus arrecifes de coral ideales para buceo y snorkel. Además, la gastronomía local es uno de los factores más destacados por los viajeros.

Vista aérea de Banana Beach en Phuket Foto: Getty Images

7. La Jolla Cove (California, EE. UU.)

Esta playa es conocida, principalmente, por la presencia de focas y leones marinos, así como por sus espacios ideales para practicar kayak y surf de remo.

8. La Pelosa Beach (Cerdeña, Italia)

Sus aguas claras y poco profundas la convierten en un paraíso ideal para familias con niños y para quienes buscan tranquilidad.

9. Manly Beach (Sídney, Australia)

Su fusión de energía urbana con la vida costera es lo que la consolida como una playa imperdible. Además, es perfecta para surfear, nadar o simplemente descansar.

10. Boulders Beach (Simon’s Town, Sudáfrica)

Esta playa es conocida por ser hogar de una colonia de pingüinos africanos que caminan libremente entre las rocas y la arena. Visitarla significa vivir una experiencia que combina naturaleza, playa y turismo de vida silvestre.

Esta colonia de pingüinos africanos es una de las pocas del mundo y la playa que la alberga se ha convertido en un popular destino turístico internacional. Foto: Getty Images

Con estos destinos en Europa, Oceanía, África y Medio Oriente se completa la lista: