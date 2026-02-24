Turismo

Así es el pueblo caldense cuyo nombre significa “río de oro”, un mosaico de paisajes de ensueño con aroma a café

En sus inicios, esta población fue bautizada con el nombre de ‘San Francisco’.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
24 de febrero de 2026, 6:59 a. m.
FINCA CAFETERA. CHINCHINA-CALDAS . EJE CAFETERO. SEPTIEMBRE 13 DE 2008. FOTO: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMANA.
FINCA CAFETERA. CHINCHINA-CALDAS . EJE CAFETERO. SEPTIEMBRE 13 DE 2008. FOTO: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMANA. Foto: Juan Carlos Sierra

El departamento de Caldas es un destino que enamora a primera vista, gracias a la grandeza de sus paisajes llenos de verde, cubiertos de cafetales y montañas majestuosas que parecen tocar el cielo y son parte de sus principales encantos.

Estas características que enamoran se distribuyen en sus diferentes municipios, lugares donde cada rincón se mezcla con el inconfundible aroma del café recién cultivado, creando una experiencia sensorial única.

A solo 30 minutos de Bogotá: el santuario ecológico donde es posible explorar uno de los bosques de niebla más mágicos de Colombia

Uno de esos pueblos caldenses que atrae, especialmente a los amantes de la naturaleza y el café, es Chinchiná. En sus orígenes, este territorio no llevaba el nombre con el que hoy es reconocido, pues según su reseña histórica, publicada por la Alcaldía Municipal en su página web oficial, la población fue bautizada inicialmente como “San Francisco”.

Sin embargo, con el paso del tiempo su identidad evolucionó hasta adoptar el nombre que actualmente la distingue y que en el dialecto Quimbaya significa “río de oro”.

Turismo

Estos son los encantos del ‘municipio padre’ del Quindío, un destino ideal para el turismo de aventura

Mundo

Estas son las imágenes de los restos de San Francisco de Asís reveladas: hay 15.000 personas por día haciendo fila para conocerlas

Turismo

El pequeño pueblo antioqueño reconocido por sus charcos, cascadas y ríos, un encantador destino a cuatro horas de Medellín

Turismo

Así es la Cascada Tamarindo, una joya oculta en bello pueblo de Santander, a solo 39 kilómetros de Bucaramanga

Turismo

El destino colombiano que invita a dejar de imaginarlo y animarse a vivirlo entre montañas infinitas y el delicioso aroma a café

Turismo

El pueblo del occidente antioqueño que es guardián de más de 800 especies de orquídeas y cientos de aves: un tesoro oculto único

Turismo

El pueblo de Boyacá de clima frío y gran altitud, un encantador destino que está a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar

Política

Mujer trans pasó mal momento con la campaña de Santiago Osorio: haría interpretación de lengua de señas, pero le pidieron entregar la bandera LGTB en un evento

Política

Militante de la Colombia Humana asegura que Santiago Osorio ofrece puestos en Gensa, Empocaldas y la Alcaldía de Manizales

Turismo

Así es el pueblo más caliente de Caldas, una joya turística ideal para el ecoturismo y la pesca

Esta expresión evoca riqueza, brillo y abundancia natural y no es casualidad, ya que mucho antes de la llegada de los conquistadores españoles, estas tierras formaban parte del territorio ancestral de los indígenas Quimbayas, reconocidos como los más extraordinarios orfebres de América.

Chinchiná, Caldas
Fincas típicas de Chinchiná, Caldas Foto: Crédito: Alcaldía del Municipio de Chinchiná, Caldas / API

Por eso, caminar por Chinchiná es recorrer un escenario donde la historia y la naturaleza se entrelazan reflejando el legado quimbaya, que aún vibra en el oro finamente trabajado, en la delicadeza de su cerámica, en las huellas de su agricultura y en los vestigios culturales que revelan una civilización próspera y sofisticada.

Investigaciones arqueológicas del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), confirman la grandeza de este pueblo ancestral, que habitó un territorio generoso en recursos y belleza.

En tiempos modernos, de acuerdo con la misma fuente, Chinchiná transformó esa herencia de abundancia en otro tesoro: el café, un producto insignia del país que con el paso de los años lo llevó a consolidarse como la meca cafetera del territorio nacional.

Estos son los encantos del ‘municipio padre’ del Quindío, un destino ideal para el turismo de aventura

Debido a este privilegio, es considerado un destino imprescindible para quienes desean descubrir el aroma, el sabor y la tradición del café colombiano, brindando una experiencia auténtica, cultural y profundamente sensorial que deja claro por qué es catalogado como el segundo productor de café en el departamento después de Palestina.

A esto se suma su riqueza cultural, natural y patrimonio arqueológico, heredado de los Quimbayas. Prueba de ello son los objetos que se han encontrado a lo largo de su historia, algunos de los cuales hoy se conservan y exhiben con orgullo en la Casa de la Cultura del municipio.

Más de Turismo

Salento

Estos son los encantos del ‘municipio padre’ del Quindío, un destino ideal para el turismo de aventura

Los restos de San Francisco de Asís expuestos en una vitrina dentro de la Basílica de San Francisco de Asís durante una presentación para la prensa, en Asís (Italia), el 21 de febrero de 2026

Estas son las imágenes de los restos de San Francisco de Asís reveladas: hay 15.000 personas por día haciendo fila para conocerlas

Argelia, Antioquia

El pequeño pueblo antioqueño reconocido por sus charcos, cascadas y ríos, un encantador destino a cuatro horas de Medellín

Charta, Santander

Así es la Cascada Tamarindo, una joya oculta en bello pueblo de Santander, a solo 39 kilómetros de Bucaramanga

Quindío

El destino colombiano que invita a dejar de imaginarlo y animarse a vivirlo entre montañas infinitas y el delicioso aroma a café

Frontino, Antioquia

El pueblo del occidente antioqueño que es guardián de más de 800 especies de orquídeas y cientos de aves: un tesoro oculto único

Jericó, Boyacá.

El pueblo de Boyacá de clima frío y gran altitud, un encantador destino que está a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar

El túnel Guoliang hace parte de la carretera más peligrosa del mundo.

La carretera más peligrosa de china y del mundo; fue tallada a mano por 13 obreros que trabajaron durante cinco años

Cáqueza, Cundinamarca

El pueblo de Cundinamarca, reconocido por su rica historia y su bello entorno natural, es un encantador destino cerca de Bogotá

Noticias Destacadas