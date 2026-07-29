El rincón secreto de Boyacá para hacer parapente, kayak y recorrer cascadas en un solo viaje

Boyacá día tras día toma más fuerza como uno de los departamentos con más oferta turística de Colombia, todo gracias a la variedad de paisajes, climas y experiencias que hay en sus más de 120 municipios.

El municipio boyacense con solo tres décadas de historia, territorio rico en esmeraldas y un famoso embalse

Aunque destinos tradicionales siguen atrayendo visitantes, cada vez más viajeros buscan lugares diferentes para vivir experiencias llenas de adrenalina y contacto con la naturaleza.

Teniendo en cuenta esto, Macanal se ha convertido en una de las mejores opciones para las personas que disfrutan del turismo de aventura y desean escapar de la rutina sin alejarse demasiado de Bogotá.

Ubicado al sur de Boyacá, cerca del límite con Cundinamarca, este municipio está aproximadamente a tres horas de la capital del país.

La ubicación que tiene y los lugares naturales que lo rodean han permitido que gane gran reconocimiento entre quienes buscan actividades al aire libre con un toque de emoción.

Uno de los principales atractivos de Macanal es el embalse La Esmeralda, un lugar que es ideal para disfrutar de deportes y recorridos en medio de un paisaje rodeado de montañas.

Allí, una de las experiencias más llamativas es el parapente acrobático, que es una actividad que permite apreciar desde las alturas la inmensidad del embalse y la riqueza natural de la región.

@aquiyallaconheidy ¿Buscas un plan cerca de Bogotá? 🇨🇴 Macanal, Boyacá es el destino que tienes que conocer este 2026. 🛥️ Navegar por el Embalse La Esmeralda es una experiencia hermosa. 🤩💦 Aquí las cascadas son un espectáculo natural para admirar. 📍 A 3.5 horas de Bogotá. 💰 Tours desde $30.000 COP por persona. 🚤 Agencias que realizan los tours: Náutica La Esmeralda, La Mano del Minero y Macana Travel. #boyaca #chivor #cascadala70 #miradores #viajandoporcolombia ♬ sonido original - aquiyallaconheidy

Además del vuelo en parapente, el municipio cuenta con varias cascadas que se encuentran en su zona rural. Muchas de ellas pueden conocerse con recorridos guiados, tanto por tierra como en lancha, ofreciendo una oportunidad para conectar con la naturaleza y descubrir rincones poco explorados el departamento.

Los amantes de la fauna también encuentran opciones para disfrutar, ya que el avistamiento de aves hace parte de las actividades recomendadas de la zona.

A esto se suman deportes náuticos como el kayak y el paddle, que son ideales para los viajeros que buscan combinar aventura con paisajes tranquilos.

El rincón escondido de Boyacá donde el paseo de olla sigue más vivo que nunca

Después de una jornada de actividades, los visitantes pueden descansar en alojamientos rurales y probar la comida típica del departamento boyacense, logrando así una mezcla perfecta entre deporte, naturaleza y cultura.

Gracias a esta combinación de escenarios naturales, deportes extremos y planes para diferentes gustos, Macanal se posiciona como uno de los destinos más atractivos de Boyacá para quienes buscan una escapada diferente. Su cercanía con Bogotá y la diversidad de experiencias disponibles lo convierten en una opción cada más más popular y recomendada entre viajeros que quieren vivir aventuras inolvidables sin recorrer largas distancias.