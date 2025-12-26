En la temporada de fin de año, muchas personas se quedan en Bogotá y si bien en la ciudad hay todo tipo de planes para hacer, lo cierto es que en sus alrededores la oferta también es amplia y una de las actividades imperdibles es visitar destinos con aguas termales, una actividad perfecta para vivir una experiencia diferente en familia.

Estos relajantes baños no solo proporcionan bienestar físico, sino que también permiten sumergirse en ambientes tranquilos y rodeados de paisajes naturales, por lo que son ideales para alejarse de la vida citadina y disfrutar de momentos de paz en medio de montañas, bosques y otros atractivos naturales.

Disfrutar de aguas termales es más que un simple plan de descanso, es una forma de renovar energías mientras se disfruta de la belleza natural y se despide o recibe el año con un plan diferente. Estas son tres opciones para validar por estos días de descanso.

Las Termales Santa Mónica están en el municipio de Choachí, a una hora de Bogotá. Foto: Instagram @termalessantamonica

Termales Santa Mónica

En el municipio de Choachí, a una hora de Bogotá, se encuentra Santa Mónica, un espacio ideal para quienes buscan desconectar del ruido y la rutina de la ciudad. Este lugar ofrece varias piscinas, jacuzzi, salas de sauna y turco, convirtiéndolo en un sitio perfecto para disfrutar en familia en medio de la naturaleza.

Allí también es posible realizar caminatas por senderos cercanos y se disfruta de la rica gastronomía local, la cual destaca por platos típicos como las famosas picadas (fritanga), sopas y una amplia variedad de amasijos y dulces tradicionales elaborados a base de algunas frutas.

Termales El Zipa

A menos de una hora de la capital se encuentra este lugar rodeado de la belleza de los bosques altoandinos de la sabana. Según información disponible en su página web, sus aguas tienen propiedades medicinales, lo que las convierte en un sitio ideal para quienes buscan tanto descanso como bienestar físico.

Los que toman la decisión de visitar este lugar, ubicado en el municipio de Tabio, se encuentran con dos piscinas, una diseñada para el disfrute turístico y otra destinada a aquellos que buscan los beneficios terapéuticos de las aguas termales.

Termales el Zipa en el municipio de Tabio. Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Tabio

Se dice que estas aguas volcánicas naturales ofrecen una experiencia única, donde los visitantes pueden disfrutar de momentos de diversión en familia, mientras se relajan en un lindo entorno natural. De acuerdo con información de la Alcaldía Municipal, este es uno de los secretos mejor guardados de Tabio, donde la serenidad se encuentra con la naturaleza en su estado más puro.

Termales Los Volcanes

Una opción más se encuentra en la vía que conduce al municipio de Machetá. Este sitio de aguas termales no solo ofrece una experiencia de relajación, sino que se le atribuyen propiedades curativas y revitalizantes para el cuerpo y la mente, permitiendo una experiencia tranquila.

Este lugar cuenta con cuatro piscinas de aguas termales cuyas temperaturas varían entre los 38 y 42 grados centígrados, lo que permite disfrutar de un baño relajante en un ambiente natural. Además, ofrece una cámara de vapor termal completamente natural, única en la región, según su página oficial. Los Volcanes está a solo hora y media de Bogotá, tomando la autopista norte y pasando por el Embalse del Sisga.