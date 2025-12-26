Turismo

Tres termales cerca de Bogotá para disfrutar en esta temporada de vacaciones; un plan familiar para no perderse

Estos destinos se encuentran a una hora de la capital.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
26 de diciembre de 2025, 4:07 p. m.
Los Termales El Zipa es uno de los lugares para visitar cerca de Bogotá
Los Termales El Zipa es uno de los lugares para visitar cerca de Bogotá Foto: Alcaldía Municipal de Tabio/API.

En la temporada de fin de año, muchas personas se quedan en Bogotá y si bien en la ciudad hay todo tipo de planes para hacer, lo cierto es que en sus alrededores la oferta también es amplia y una de las actividades imperdibles es visitar destinos con aguas termales, una actividad perfecta para vivir una experiencia diferente en familia.

Estos relajantes baños no solo proporcionan bienestar físico, sino que también permiten sumergirse en ambientes tranquilos y rodeados de paisajes naturales, por lo que son ideales para alejarse de la vida citadina y disfrutar de momentos de paz en medio de montañas, bosques y otros atractivos naturales.

El pueblo de Cundinamarca reconocido por su clima frío y bellos paisajes, ideal para el turismo de aventura

Disfrutar de aguas termales es más que un simple plan de descanso, es una forma de renovar energías mientras se disfruta de la belleza natural y se despide o recibe el año con un plan diferente. Estas son tres opciones para validar por estos días de descanso.

Las mejores termales para visitar Navidad y fin de año: están cerca a Bogotá y son ideales para salir de la rutina
Las Termales Santa Mónica están en el municipio de Choachí, a una hora de Bogotá. Foto: Instagram @termalessantamonica

Termales Santa Mónica

En el municipio de Choachí, a una hora de Bogotá, se encuentra Santa Mónica, un espacio ideal para quienes buscan desconectar del ruido y la rutina de la ciudad. Este lugar ofrece varias piscinas, jacuzzi, salas de sauna y turco, convirtiéndolo en un sitio perfecto para disfrutar en familia en medio de la naturaleza.

Turismo

Este es el destino más buscado para pasar el Año Nuevo, según Google Flights

Turismo

Los cinco destinos emergentes que han conquistando a los viajeros en Colombia durante los últimos años

Turismo

Así es el pueblo patrimonio conocido por su gran producción de carrieles; un paraíso turístico a tres horas de Medellín

Turismo

Tres pueblos de Cundinamarca ideales para hacer el tradicional paseo de olla en fin de año

Turismo

El cálido destino boyacense cuyo nombre significa ‘ciudad del baño’, perfecto para disfrutar de deliciosos dulces típicos

Turismo

¿Cómo comprar pasajes de bus por internet de forma rápida y segura? Así puede evitar largas filas en temporada alta

Turismo

¿De viaje por Santander? Los tres pueblos patrimonio para visitar en estas vacaciones; están llenos de historia y belleza colonial

Turismo

El pequeño pueblo antioqueño rodeado de quebradas, ríos y cascadas, un destino de tradición lechera a tres horas de Medellín

Turismo

Cuatro planes para hacer en una escapada de fin de semana a Playa Blanca, lindo rincón de clima frío ubicado cerca de Bogotá

Turismo

Arranca la Feria de Cali: esta es la programación completa para este jueves 25 de diciembre; para no perdérsela

Allí también es posible realizar caminatas por senderos cercanos y se disfruta de la rica gastronomía local, la cual destaca por platos típicos como las famosas picadas (fritanga), sopas y una amplia variedad de amasijos y dulces tradicionales elaborados a base de algunas frutas.

El pequeño pueblo de Cundinamarca conocido como la ‘cuna de la astronomía’, un destino ideal para el turismo cultural

Termales El Zipa

A menos de una hora de la capital se encuentra este lugar rodeado de la belleza de los bosques altoandinos de la sabana. Según información disponible en su página web, sus aguas tienen propiedades medicinales, lo que las convierte en un sitio ideal para quienes buscan tanto descanso como bienestar físico.

Los que toman la decisión de visitar este lugar, ubicado en el municipio de Tabio, se encuentran con dos piscinas, una diseñada para el disfrute turístico y otra destinada a aquellos que buscan los beneficios terapéuticos de las aguas termales.

El municipio de Cundinamarca considerado como un paraíso de baños termales; queda a menos de 2 horas de Bogotá
Termales el Zipa en el municipio de Tabio. Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Tabio

Se dice que estas aguas volcánicas naturales ofrecen una experiencia única, donde los visitantes pueden disfrutar de momentos de diversión en familia, mientras se relajan en un lindo entorno natural. De acuerdo con información de la Alcaldía Municipal, este es uno de los secretos mejor guardados de Tabio, donde la serenidad se encuentra con la naturaleza en su estado más puro.

Termales Los Volcanes

Una opción más se encuentra en la vía que conduce al municipio de Machetá. Este sitio de aguas termales no solo ofrece una experiencia de relajación, sino que se le atribuyen propiedades curativas y revitalizantes para el cuerpo y la mente, permitiendo una experiencia tranquila.

Este lugar cuenta con cuatro piscinas de aguas termales cuyas temperaturas varían entre los 38 y 42 grados centígrados, lo que permite disfrutar de un baño relajante en un ambiente natural. Además, ofrece una cámara de vapor termal completamente natural, única en la región, según su página oficial. Los Volcanes está a solo hora y media de Bogotá, tomando la autopista norte y pasando por el Embalse del Sisga.

Mas de Turismo

Río de Janeiro, Brasil

Este es el destino más buscado para pasar el Año Nuevo, según Google Flights

Mompox, Bolívar.

Los cinco destinos emergentes que han conquistando a los viajeros en Colombia durante los últimos años

Jericó

Así es el pueblo patrimonio conocido por su gran producción de carrieles; un paraíso turístico a tres horas de Medellín

Paseo de olla en Colombia.

Tres pueblos de Cundinamarca ideales para hacer el tradicional paseo de olla en fin de año

Termales El Zipa

Tres termales cerca de Bogotá para disfrutar en esta temporada de vacaciones; un plan familiar para no perderse

Moniquirá, Boyacá

El cálido destino boyacense cuyo nombre significa ‘ciudad del baño’, perfecto para disfrutar de deliciosos dulces típicos

Terminal de Transporte de Bogotá viajeros durante la temporada de Semana Santa Bogota abril 5 del 2023 Foto Guillermo Torres Reina / Semana

¿Cómo comprar pasajes de bus por internet de forma rápida y segura? Así puede evitar largas filas en temporada alta

Giron, Santander

¿De viaje por Santander? Los tres pueblos patrimonio para visitar en estas vacaciones; están llenos de historia y belleza colonial

Feria de Cali

Feria de Cali 2025: programación completa por días para organizar su agenda y disfrutar lo mejor de este evento

Tunja, Boyacá

Recorrido navideño por Boyacá 2025: ¿hasta cuándo estará disponible esta experiencia?

Noticias Destacadas