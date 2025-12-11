La ciudad colombiana que sorprendió con su alumbrado navideño al incluir un enorme pesebre que flota sobre el agua

La Navidad en Colombia se ha convertido en una de las temporadas más atractivas para los viajeros, pues muchos encuentran en estas fechas la oportunidad perfecta para recorrer el país, descubrir sus tradiciones más auténticas y disfrutar de esa calidez humana que los hace sentir como en casa.

Durante estos días llenos de luz y esperanza, ciudades, pueblos y diferentes lugares emblemáticos se iluminan, cautivando a los visitantes con la creatividad de sus alumbrados y las historias que cuentan sus diseños.

Un ejemplo destacado de ello es Cartagena, que este año ha llamado la atención de propios y turistas con un imponente pesebre instalado sobre el agua, una propuesta que añade un toque mágico y único a su celebración navideña.

Esta estructura, según informó la Alcaldía de la ciudad, se encuentra sobre una plataforma de 40 metros de ancho y está compuesta por 12 figuras de 6 metros de alto que incluyen a la Virgen, San José, el Niño Jesús, palmeras, los Reyes Magos y el portal de Belén.

Ubicación del pesebre flotante más grande de Colombia

Si desea visitar la ciudad y disfrutar de la magia navideña que la envuelve en esta temporada, es importante tener en cuenta que el pesebre flotante se encuentra ubicado sobre una barcaza en la Bahía de Las Ánimas, una de las zonas más emblemáticas de Cartagena de Indias.

Desde su presentación oficial, durante la primera semana de diciembre, esta innovadora representación del nacimiento de Jesús se ha convertido en uno de los lugares más visitados de la ciudad, especialmente en horas de la noche.

Allí, tanto locales como visitantes deciden detenerse, pero no solo para contemplar esta imponente obra, sino para tomarse la mejor fotografía de su visita a Cartagena en uno de sus principales atractivos de Navidad.

Otros sitios llenos de color para visitar en Cartagena

Este año, La Heroica cuenta con 150 sitios y calles emblemáticas decoradas e iluminadas en tres localidades, incluyendo su zona rural. Esta tradición navideña llena de luz sus plazas, parques y fachadas con figuras volumétricas, techos de luces deslumbrantes, pasacalles y elementos luminosos en sus espacios más representativos.

Entre esos elementos decorativos se pueden ver pesebres o nacimientos, campanas, guirnaldas, árboles navideños, ángeles, estrellas, arcos, regalos con lazos, esferas decorativas y bastoncillos, entre otras figuras alusivas a la época que marca el fin de año.

Para quienes disfrutan del tradicional pesebre, la ciudad también ofrece varias instalaciones especiales. Algunas de ellas se encuentran en Las Tenazas, el Parque Lácides Segovia, en el barrio Manga, y en el Parque Bicentenario.