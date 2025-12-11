Tres joyas naturales para visitar, cerca de Bogotá, ideales para hacer ecoturismo y recargar energía

Si disfruta de los planes al aire libre, no hay mejor manera de cerrar el año que explorando las joyas naturales que se encuentran cerca de Bogotá, destinos ideales para romper la rutina, respirar aire puro y reconectar con la naturaleza en una escapada de fin de semana.

Uno de esos destinos es el Embalse del Neusa, un lugar ideal para disfrutar de actividades como avistamiento de aves, senderismo interpretativo, bicitours, caminatas guiadas, talleres de educación ambiental y otras experiencias lúdicas en contacto con la naturaleza.

Este paraíso natural, de senderos infinitos, bosque nativo y un majestuoso espejo de agua, se encuentra ubicado al noroccidente de la Sabana de Bogotá, en jurisdicción de los municipios de Tausa y Cogua, a aproximadamente unos 60-70 kilómetros de la capital colombiana.

El horario de atención que se maneja en este espacio es entre las 8:00 a.m. a 4:00 p.m. de martes a jueves y los viernes, sábados y domingos previos a los festivos el horario de atención es de 7:00 a.m. a 7:30 p.m.

En los días festivos, el horario de atención es de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Se exceptúa de este horario el primer día hábil de cada semana en el cual no hay atención, según informa la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR a través de su página web.

El segundo lugar para visitar cerca de la ciudad y conectarse con la naturaleza es la Laguna del Cacique Guatavita, ubicada en el departamento de Cundinamarca, a unos 60 kilómetros al noreste de Bogotá, en el municipio de Sesquilé.

Este icónico cuerpo de agua relacionado con la leyenda de El Dorado, está dentro de una reserva natural protegida, a aproximadamente 3.100 metros sobre el nivel del mar. Para visitarla desde Bogotá, se puede tomar un bus de servicio público en el Portal del Norte de TransMilenio con destino al pueblo de Guatavita.

Una vez en este punto, es necesario tomar otro bus para llegar a la laguna, que está a 15 kilómetros.

No obstante, en caso de viajar en vehículo particular, se recomienda tomar la Autopista Norte, seguir por la vía a Sesquilé y estar atento a las señales en la carretera que indican el desvio hacia el parqueadero cercano a la entrada de la laguna.

Laguna de Guatavita | Foto: Captura de pantalla YouTube / UN PAR DE VIAJES

El trayecto dura unas 2 horas, dependiendo varios factores como punto y hora de partida desde Bogotá, tráfico y clima.

Por último, otra joya natural ideal para una escapada de fin de semana es el Embalse El Hato, un escenario que cautiva por estar rodeado de jardines y amplias zonas verdes, ideal para escapar del ruido de la ciudad.

Se encuentra localizado en el municipio de Carmen de Carupa, en Cundinamarca, a unos 130 kilómetros de Bogotá. Es un lugar perfecto para realizar caminatas, disfrutar de un picnic y, para quienes aman cocinar al aire libre, es el escenario ideal para preparar un delicioso asado.