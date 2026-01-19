Turismo

A solo tres horas de Bogotá: la joya natural boyacense de aguas azules que parece sacada de un cuento

El nombre de este atractivo puede parecer poco llamativo a primera vista;, sin embargo, quienes lo visitan quedan enamorados con su belleza

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
19 de enero de 2026, 3:36 p. m.
Pozo la Calavera, en Boyacá.
Pozo la Calavera, en Boyacá. Foto: Crédito: Alcaldía Municipal de Santa María en Boyacá / API

Aunque Boyacá alberga varias joyas naturales que sorprenden con su encanto, en esta ocasión se destaca un hermoso pozo de aguas azules que parece sacado de un cuento y que hace parte de los atractivos imperdibles para visitar en el municipio de Santa María.

A solo tres horas de Bogotá, este pueblo, ubicado en la cordillera Oriental, se consolida con un destino ideal para una escapada de fin de semana, captando la atención de los viajeros no solo por su temperatura ambiente muy agradable, sino por las maravillas que esconde.

¿Cuál es la mejor época del año para ver auroras boreales en Islandia? Datos clave para planificar su viaje

Dentro de los atractivos turísticos que hacen de este municipio un destino único se encuentra el Pozo la Calavera, un escenario que, aunque por su nombre puede parecer poco llamativo a primera vista, tiene la capacidad de enamorar a quienes lo visitan con su incomparable belleza.

Esta hermosa joya natural está ubicada sobre la cuenca hídrica del río Batá, a una distancia aproximada de 20 minutos del área urbana del pueblo. De su entorno se destaca una imponente formación de rocas que lo resguardan en medio de una exuberante vegetación.

Cápsulas

Fin de año impulsó los viajes internacionales hacia Colombia y consolidó a Estados Unidos como el principal mercado emisor

Turismo

Estos fueron los tres países con más tiquetes aéreos vendidos hacia Colombia en el cierre de 2025

Turismo

Esta es la ciudad de Latinoamérica que fue elegida como la mejor del mundo para visitar en 2026

Turismo

El encantador pueblo boyacense cuyo primer nombre significa ‘lugar donde nace un río’, un destino con gran riqueza natural

Turismo

A menos de una hora de Medellín: estos son los encantos del municipio más poblado del oriente antioqueño, un destino con historia

Turismo

¿Cuál es la mejor época del año para ver auroras boreales en Islandia? Datos clave para planificar su viaje

Turismo

Calendario completo del Carnaval de Barranquilla 2026: fechas y eventos más destacados

Turismo

El rincón de Boyacá que esta cautivando a los turistas con sus hermosas vistas y una gigante obra de arte en honor a las abejas

Turismo

El municipio boyacense que inauguró nuevo atractivo turístico en honor a las abejas; alcanza los 14 metros de alto

Turismo

No es Villa de Leyva ni Ráquira. El pueblo boyacense que encanta con sus casas coloniales, calles empedradas y otros atractivos

Allí, según muestra la Alcaldía Municipal en su página web, locales y turistas pueden contemplar un hermoso paisaje y disfrutar un baño refrescante y diferente mientras se respira aire puro y se descansa del bullicio de la ciudad.

Santa María, Boyacá
Pozo la Calavera en Boyacá. Foto: Crédito: Alcaldía Municipal de Santa María en Boyacá / API

Además de este atractivo, en Santa María también sobresalen otros sitios turísticos como la Represa de Chivor, el embalse La Esmeralda, el balneario Peñón del Lago y la finca ecoturística La Isla, un paradisiaco lugar que también enamora con su paisaje y donde es posible degustar lo mejor de la gastronomía local, así como beber un delicioso café, señala el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr).

Asimismo, indica que los habitantes de esta población suelen realizar el tradicional “paseo de olla” a orillas del río, una costumbre que lo convierte en un destino aún más apetecido durante las temporadas de fin e inicio de año, cuando varias familias suelen reunirse para disfrutar de este plan típico, compartir momentos de esparcimiento y preparar un rico caldo o sancocho.

El paraíso antioqueño que se consolida como uno de los mejores lugares de Colombia para pasear en barco o yate

A la lista de paradas imperdibles que ofrece este encantador pueblo boyacense se suma el sendero Cristalina, un atractivo turístico y ecológico ideal para los amantes de la naturaleza, que invita a descubrir y contemplar la riqueza de fauna y flora que caracteriza al territorio.

Este recorrido se encuentra en la vereda Caño Negro, a tan solo cinco minutos del casco urbano, consolidándose en una experiencia accesible y perfecta para conectar con el entorno natural de Santa María.

Más de Turismo

Colombia avanza en su oferta de hospitalidad y turismo de calidad con nueve hoteles reconocidos con la Llave Michelin.

Fin de año impulsó los viajes internacionales hacia Colombia y consolidó a Estados Unidos como el principal mercado emisor

Turismo Colombia

Estos fueron los tres países con más tiquetes aéreos vendidos hacia Colombia en el cierre de 2025

Buenos Aires, Argentina

Esta es la ciudad de Latinoamérica que fue elegida como la mejor del mundo para visitar en 2026

Floresta Boyacá

El encantador pueblo boyacense cuyo primer nombre significa ‘lugar donde nace un río’, un destino con gran riqueza natural

Santa María, Boyacá

A solo tres horas de Bogotá: la joya natural boyacense de aguas azules que parece sacada de un cuento

Rionegro, Antioquia

A menos de una hora de Medellín: estos son los encantos del municipio más poblado del oriente antioqueño, un destino con historia

Islandia

¿Cuál es la mejor época del año para ver auroras boreales en Islandia? Datos clave para planificar su viaje

“Quien lo vive, es quien lo goza”. Un llamado a sentir la fiesta desde lo esencial, desde la calle y la tradición viva.

Calendario completo del Carnaval de Barranquilla 2026: fechas y eventos más destacados

La Ceja

A menos de 2 horas de Medellín: así es el pueblo de Antioquia reconocido por cultivar las mejores flores del departamento

Sabanalarga Antioquia

Tres pueblos de Antioquia para visitar en este inicio de año

Noticias Destacadas