Empresa con presencia en Colombia anuncia la eliminación de 16.000 puestos

El nuevo director general de Nestlé, Philipp Navratil, anunció la eliminación de 16.000 puestos de trabajo durante los próximos dos años, al publicar sus resultados para los primeros nueve meses de 2025.

“El mundo está cambiando y Nestlé debe adaptarse más rápidamente”, lo que implicará “tomar decisiones difíciles, pero necesarias, para reducir la plantilla”, afirmó Navratil, quien asumió el mando en septiembre, en un comunicado.

La empresa ofrece diversos productos en el país.

Por medio de una reciente presentación, la empresa detalló su situación financiera actual y las medidas que tomará para continuar ofreciendo sus productos en el mercado mundial.

El gigante alimentario suizo, con fuerte presencia en América Latina, reportó un descenso del 1,9 % en sus ventas, que alcanzaron los 65.900 millones de francos suizos (83.000 millones de dólares).

Este programa de reducción de personal incluye, en particular, la supresión de 12.000 puestos administrativos en diversas funciones y regiones del mundo. Esto “permitirá ahorrar 1.000 millones de francos anuales de aquí a finales de 2027”, el doble de lo previsto hasta ahora, detalló la compañía.

A ello se sumarán 4.000 empleos en el marco de iniciativas ya en marcha destinadas a acelerar la producción y la cadena de suministro, añade el comunicado.

El conglomerado alimentario, con más de 2.000 marcas, entre las que se encuentran el café soluble Nescafé, los caldos Maggi y los chocolates KitKat, vivió un mes de septiembre agitado en su cúpula directiva.

Su anterior director general, el francés Laurent Freixe, fue despedido debido a una “relación amorosa” con una subordinada, y su presidente, el belga Paul Bulcke, anunció su salida de la empresa.

Nestlé tiene presencia en diversas zonas del país. | Foto: Paola Castaño

Los analistas financieros esperan que Navratil, que hasta ahora dirigía Nespresso, consiga devolver la estabilidad al grupo. Nestlé ha visto cómo su crecimiento se estancó desde la ola de inflación de 2022 y ha enfrentado varios escándalos que lastraron la marca.

La disminución de la cifra de ventas total se debió en parte a las fluctuaciones del tipo de cambio. El crecimiento orgánico de las ventas - que excluye fluctuaciones cambiarias o ventas - subió 3,3 % en los primeros nueve meses de 2025, impulsado por un aumento de los precios del 2,8 %.

“Los resultados están empezando a verse. Ahora debemos hacer más y actuar con mayor rapidez para acelerar el impulso de crecimiento”, declaró Navratil.