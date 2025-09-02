Nestlé y LinkedIn impulsan feria virtual con más de 9.000 vacantes para jóvenes en Colombia

Entre el 5 y el 7 de septiembre se llevará a cabo una feria laboral virtual dirigida a jóvenes colombianos, en la que se pondrán a disposición más de 9.000 vacantes en sectores como administración, ventas, logística, marketing y servicios. En total, 41 compañías con presencia en el país, entre ellas Bancolombia, Ecopetrol, Davivienda, Postobón y Grupo Bolívar, harán parte de la jornada.

La iniciativa se enmarca en el X Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico, que este año tiene a Colombia como país anfitrión y que también involucra a Chile, Perú y México, con una oferta total de 11.000 empleos para la región.

La Feria Laboral Virtual hace parte de la Iniciativa por los Jóvenes, con la que Nestlé busca brindar oportunidades de generación de ingresos a más de 10 millones de jóvenes a nivel global para 2030. | Foto: Agencia 123rf

“Superar la barrera del primer empleo es un propósito que compartimos a nivel regional, no solo con los aliados del sector privado y público que participan activamente en esta iniciativa, sino con los protagonistas: los jóvenes de la región. Estamos seguros de que este tipo de iniciativas tienen el potencial no solo de transformar vidas, sino comunidades, para hacer de Colombia un país aún más competitivo, de la mano de nuestros talentos más jóvenes” comentó Felipe González, presidente de Nestlé Colombia.

La feria contará con charlas y talleres virtuales sobre el fortalecimiento del perfil profesional, a cargo de especialistas de plataformas digitales de empleo. Se espera la participación de más de 3.000 personas y la inscripción es gratuita.