Escándalo en Nestlé: CEO es destituido tras descubrirse relación con una empleada

La mayor empresa alimentaria del mundo anunció el despido de su director ejecutivo, Laurent Freixe, tras descubrirse que mantenía una relación romántica no declarada con una subordinada directa.

El hecho constituye una violación flagrante del código de conducta de la empresa, motivo por el cual se produjo el despido, luego de una exhausta investigación interna.

La investigación realizada por Nestlé a Freixe

Según fuentes oficiales, los reportes iniciales provienen del canal interno de denuncias de la empresa y luego, en una segunda investigación supervisada por el presidente de la compañía, Paul Bulcke, el director independiente principal, Pablo Isla, y un asesor externo, se tomó la radical decisión.

“Esta fue una decisión necesaria”, declaró el Sr. Bulcke. “Los valores y la gobernanza de Nestlé son pilares sólidos de nuestra empresa. Agradezco a Laurent sus años de servicio en Nestlé”.

Además, por la gravedad de la falta cometida, Freixe no recibirá ningún tipo de indemnización tras su despido.

Según informó MarketWatch, el directorio de Nestlé actuó rápidamente después de recibir una denuncia interna y contrató una asesoría externa para revisar el caso.

Freixe había negado inicialmente su relación, hecho que agravó la situación ante los altos ejecutivos de la multinacional, lo que terminó en su destitución definitiva.

El escándalo de Freixe han generado titulares negativos que han afectado la buena imagen de la empresa | Foto: DW

¿Quién reemplazará a Freixe dentro de Nestlé?

Freixe, había asumido el mando en septiembre de 2024, enfrentaba ya un escenario complejo que incluía caída de las ventas, problemas en la división de vitaminas y suplementos, y la presión de un g¿franco suizo fuerte que ha afectado la competitividad de la empresa.

La destitución se suma a estas dificultades, lo que ha generado inquietud en los mercados. Es así como las acciones han caído alrededor de un 20% en los últimos 12 meses, lo que ha generado cierta desconfianza entre los inversionistas.

Al conglomerado suizo no le tomó mucho tiempo encontrarle el reemplazo a su alto ejecutivo. Philipp Navratil, será el nuevo CEO, quien dirigía la sección Nespresso. De esta manera, la estrategia corporativa se mantendrá intacta, de acuerdo a lo que afirmó Bulckle.

“La junta confía en que impulsará nuestros planes de crecimiento y acelerará los esfuerzos de eficiencia.”

Los retos que tiene Navratil son muy grandes. Nestlé necesita frenar su reciente declive; las ventas están estancadas, la cotización en la bolsa ha bajado y su imagen ha sufrido por cambios continuos en las altas directivas.